Gomita explica la ausencia de su hermano Lapizito de las redes sociales, ¿estuvo en rehabilitación?

Lapizito volvió a hacer uso de sus redes sociales después de haberse mantenido ausente durante muchos meses y debido a un comentario, se empezó a rumorear que había sido anexado a un centro de rehabilitación, así que su hermana, Gomita fue cuestionada al respecto.

El cantante y comediante, cuyo verdadero nombre es Alfredo Ordaz Campos, fue confirmado para la sexta temporada del reality show “LOL México”, que se emite por Amazon Prime Video.

A través de su canal de YouTube, Lapizito compartió lo emocionado que estaba por participar en el programa de Eugenio Derbez, pero al decir que “había estado encerrado”, hizo que muchos usuarios especularan si se estuvo tratando alguna adicción.

También te puede interesar:

Gomita asegura que intentó atentar contra su vida tras maltratos en ‘Sabadazo’

Gomita hizo pasar vergüenza a Lapizin con tremendo video

Gomita pide a productores que la llamen para trabajos en evento de Wendy Guevara

Gomita niega que Lapizito fuera anexado a un centro de rehabilitación

En una reciente entrevista, Gomita fue cuestionada por los rumores concernientes a su hermano Lapizito y aseguró que su ausencia en redes sociales fue debido a “LOL México”.

“Va a estrenar programa con el señor Eugenio Derbez, lo invitaron a ‘LOL’ y por eso él estaba guardado en sus redes sociales. A mí me encanta generar polémica… Mi hermano quería guardar la sorpresa de este proyecto que para él es superimportante. Estoy para apoyarlo, estoy muy emocionada de que Eugenio Derbez lo tuvo en cuenta”, explicó la influencer.

Gomita también comentó que no tiene conocimiento si Lapizito sufre de alguna adicción, ya que su hermano no es de contarle sus problemas y cuando han salido no ha visto nada extraño, ni que se comporte diferente.

Esta explicación no fue suficiente para calmar los rumores, puesto que los usuarios detallaron que las grabaciones de “LOL México” se hacen en un día, 12 horas seguidas, por lo que no los encierran durante meses como en otros realities.