El pasado 29 de febrero, el grupo TFN (antes T1419) que hace referencia A ‘Try For New’, conformado por NOA, KEVIN, GUNWOO, SIAN, LEO, ON, ZERO, KAIRI y KIO, cuatro miembros de origen japonés y cinco de ellos coreanos, dio a conocer su separación.

El grupo hizo su debut en Corea del Sur bajo el nombre de T1419 el pasado 11 de enero de 2021 con el material discográfico “BEFORE SUNRISE Part. 1″, el cual incluye los temas ‘Butt Out’ y ‘ASURABALBALTA’ y tan solo un par de meses más tarde estrenaron “BEFORE SUNRISE Part. 2″ con las canciones ‘EXIT’ y ‘DRACULA’ para posteriormente lanzar los sencillos ‘FLEX’ y ‘Get the bomb’, incluidos en “BEFORE SUNRISE Part. 3″.

TFN. / Foto: Cortesía (MLD Entertainment)

Por otro lado, en 2022 estrenaron su primer álbum de estudio ‘OUR TEEN:BLUE SIDE’ y luego lanzaron el single ‘When The Sun Goes Down’ y fue ahí la primera vez que cantaron en español dejando en shock a sus EDELWEISS, como se le conoce a su fandom, meses más tarde compartieron el EP “BEFORE SUNRISE Part. 4″, el cual incluye cinco canciones en total.

Los meses pasaron y estrenaron el sencillo ‘Mirage’, acto seguido estrenaron su segundo EP japonés “OUR TEEN:YELLOW SIDE” que llegó un año después del álbum japonés con el que debutaron. Y en agosto de 2023, revelaron lo que fue su último sencillo ‘ICE CREAM’.

TFN antes T1419, anuncia su separación

Sin embargo, a tres años de su debut, TFN antes T1419, anunció su separación. La triste noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial publicado en la plataforma de Weverse, “Saludos desde MLD Entertainment. En primer lugar, nos gustaría agradecer sinceramente a todos los Edelweiss que han amado y apoyado a TFN”.

“Después de una larga discusión y consideraciones sobre el futuro de cada miembro, TFN y nuestra empresa hemos decidido colectivamente poner fin a nuestro contrato exclusivo. El contrato exclusivo de TFN, los artistas de nuestra compañía, finalizará este 29 de febrero, y todas las plataformas y servicios relacionados finalizarán operaciones de forma secuencial”.

TFN. / Foto: Cortesía (MLD Entertainment)

“Agradecemos sinceramente una vez más a todos los Edelweiss y fans que han apoyado a TFN, y les pedimos que continúen brindando apoyo y amor a todos los miembros que ahora se han embarcado en nuevos comienzos en diferentes campos. Agradecemos a nuestros nueve artistas que siempre han dado lo mejor de sí como artistas de MLD Entertainment y apoyaremos sinceramente los nuevos comienzos de todos los miembros. Gracias”, compartió MLD Entertainment.