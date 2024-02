Ricardo O’Farrill realizará un tour donde se reirá de su rehabilitación

Ricardo O’Farrill presentó recientemente a la prensa su nuevo “Tour Corto Circuito”, su nueva gira de stand up, donde promete burlarse de su recién superada etapa de adicción y posterior rehabilitación.

Gracias a la terapia, el comediante logró superar la oscura y escandalosa etapa que atravesó el año pasado, que devino de un cuadro psicótico potenciado por sus adicciones y con la que acabó peleado con la mayoría de sus amigos y colegas comediantes.

“De mis anteriores errores que se hicieron virales no creo que me haya hecho más famoso, sino que fue doloroso el verme, dejé un precedente que se queda para siempre en mi carrera. Es algo con lo que muchos adictos tenemos que lidiar; el brote maníaco depresivo que me dio, fue por exceso laboral, combinado con el consumo de marihuana; no era un misterio que mis consumos de marihuana eran muy altos”, se sinceró Ricardo O’Farrill.

Ricardo O’Farrill está listo para reírse de su brote maniático

“Hoy, me cuido, soy responsable, soy feliz cumpliendo con mi trabajo, estoy seguro que con mi equipo vamos para adelante. Ya tengo listo el nuevo show con el que no voy a ofender a nadie porque sólo hablo de mí, de mi experiencia en la rehabilitación”, aseguró Ricardo O’Farrill sobre su nuevo show que arrancará en julio de este año.

Afirmó que mantendrá el mismo tipo de comedia, con la diferencia que en esta ocasión sí se estaba cuidando y no se estaba obsesionando con su trabajo, por lo que está listo para sincerarse con el público de lo que vivió.

“Para bien o para mal, me hizo ver en perspectiva mi daño, fue un impacto tan fuerte, al verme en todas las noticias en México, llegué al punto de cambiar mi vida”, finalizó Ricardo O’Farrill.