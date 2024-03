Nicola Porcella fue acusado por el chef de su restaurante de estafador y así respondió el famoso

Nicola Porcella fue acusado de estafador por el chef del restaurante que acaba de abrir en la Ciudad de México, donde prometía servir lo mejor de la gastronomía peruana.

En el programa “Magaly TV La Firme” fue donde el chef Carlos Daniel Bustamante contó que el actor se lo llevó a México bajo falsas promesas, pues le prometieron un salario de 2000 dólares mensuales, más hospedaje y automóvil, pero no lo cumplieron.

“Me siento ofendido, mal, me siento impotente por lo que me han hecho. Estoy cerca a los 60 para ser burlado de esa manera, no me parece, no es correcto. A él no le gustaría que le hicieran esto a su padre. Como un vil estafador se está comportando Nicola Porcella, no me parecía que fuera una persona de esa calaña”, expresó el chef.

También te puede interesar:

Nicola Porcella inaugura un restaurante en la Ciudad de México

¡No mintió! Nicola Porcella asegura parecerse a Tom Cruise y fans lo confirman con estas fotos de su juventud

Nicola Porcella defiende a Wendy Guevara ante comparaciones con ‘La Divaza’

¿Cómo le contestó Nicola Porcella a su chef?

A través de una transmisión en vivo que realizó Wendy Guevara, Nicola Porcella contestó a las acusaciones en su contra por parte del chef, a pesar de que la influencer no quería hablar de ello en primer lugar.

@lanoticiaperu 🔴 Espectáculos || Chef peruano revela detalles tras su viaje a México con empresa de Nicola: “Me niegan la visa laboral y aún así me llevaron” El chef Carlos Bustamante durante un enlace en vivo con el programa de Magaly dio a conocer una impactante situación en el marco de su denuncia contra el restaurante de Nicola Porcella. Aseguró que no solo a él lo llevaron irregularmente sino también a otros trabajadores a México. ¿Qué opinas? 🤯 Video: MagalyTVLaFirme . . . MagalyTVLaFirme ChefPeruano denuncia NicolaPorcella México restaurante empresa espectáculos fyp ♬ sonido original - La Noticia Perú - La Noticia Perú

“Él no entregó el departamento en el que se hospedó y se robó el celular”, fue lo primero que comentó del chef Carlos Daniel Bustamante y agregó: “no hice nada. Era un chef que vino acá con documentos falsos, mintiendo, se portó mal, se robó un celular, se robó cosas del departamento que le dimos, obviamente la empresa lo sacó”.

Además, Wendy Guevara dijo que la prensa peruana siempre estaba atacando a Nicola Porcella, por lo que no les importaba si la información que le dio el chef era real o no, pues no sería la primera vez que hacen algo así para desprestigiarlo.