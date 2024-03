Wendy Guevara y todo el clan de Las Perdidas sale en defensa de Kimberly tras la denuncia de Charlotte Lascurain

No pasó mucho tiempo para que Charlotte Lascurain volviera a atacar a alguien del clan de Las Perdidas, pero ahora decidió poner una denuncia contra Kimberly Irene por violencia y Wendy Guevara salió en su defensa.

A pesar de que Wendy y Kimberly no se encuentran en tan buenos términos actualmente, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” no dudó en defender a su amiga de la otra influencer.

“Que ella sepa que soy de las personas que no se dejan, que estoy harta de sus reclamos, de que sea alguien tan violenta conmigo. Si se puede algo más, que el juez le pida disculpas públicas hacia conmigo estaría super padre”, le dijo Charlotte Lascurain a la reportera Berenice Ortiz sobre el motivo que la llevó a denunciar a Kimberly La Más Preciosa.

Wendy Guevara afirma que Charlotte Lascurain solo quiere llamar la atención como siempre

“Yo soy una persona muy tranquila, soy una persona de mucha paz. Tanto para que ella me haya agarrado coraje de esa manera, creo que no está bien, más que nada porque las dos somos chicas trans y entre comunidad se supone que nos tenemos que apoyar”, detalló Charlotte Lascurain.

No es la primera vez que la influencer ataca a alguien del clan de Las Perdidas, pues después de que Wendy Guevara ganara “La Casa de los Famosos México”, también se expresó muy mal de ella, aunque fue a su fiesta de cumpleaños y le dijo que era un ejemplo para todas.

También se ha metido con Kimberly Irene, Paola Suárez y el resto del clan, quienes ya están acostumbradas a ello, pues saben que Charlotte Lascurain se volvió famosa por hacer conflicto.

“Ya sé, ridícula. Primero andan abriendo el hocico y como ahorita nadie la pela, eso es feo, y se me hace feo también decirlo de mi parte así, pero cuando ya no das para más tienes que hacer chisme, ¿cómo no la demandó al día siguiente de que Kimberly le reclamó? (…) Eso se me hace una estupidez, lo que quieres es atención. Luego se la vive escudándose de que es trans y la discriminan, siempre es lo mismo con esa jot* loca”, opinó Wendy Guevara sobre Charlotte Lascurain.

Paola Suárez y Evelyn Sánchez también se pronunciaron en contra de la influencer, y la acusaron de buscar fama a su costa.