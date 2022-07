Youtuber asegura ser una orgullosa “guaite-chikan” en vez de whitexican

Viral: Influencer Charlotte Lascurain dice estar orgullosa de ser "Guaite-chikan"

En redes sociales, se ha hecho una batalla entre usuarios para definir a los “whitexicans” como todas aquellas personas de tez blanca y con cierto poder adquisitivo, que tienen actitudes privilegiadas poco consideradas y alejadas de la realidad mexicana. Aunque, algunas personas que han sido reconocidas con ese concepto no se muestran contentas con el adjetivo, otras más parecen estar orgullosas de serlo. Como ejemplo, salió a la luz Charlotte Lascurain una youtuber que mostró como una orgullosa “guaite-chikan”.

En su video de Youtube titulado “Por esta Razón soy WHIT3XIC@N” Charlotte, reconocida como mujer trans, empezó asegurando que posiblemente mucha gente no conocía el termino “guaite-chikan” y por eso invitaba a los espectadores a quedarse a ver su explicación. Pese a repetirlo, varias veces la creadora de contenido no parecía reconocer, en ningún momento, que esa no era la pronunciación original de “whitexican”.

Pese a eso, continuó explicando una serie de condiciones que la hacen una persona “guaite-chikan: “Nos llaman ‘guiatechikan’ la gente que no es ‘guiatechikan’ por envidia... significa ser una niña de la alta, una niña que tiene lo que quiere, que consigue lo que quiere,a pesar de todo. Que truena el dedo y las cosas le llegan” explicó Lascurain.

Por a lo largo de 9 minutos, la chica siguió haciendo referencia a distintas situaciones que la “vuelven” una persona de distinta clase social, mientras posaba con bolsas vacías de diferentes tiendas departamentales.Este video se ha vuelto viral entre lo usuarios de internet, que se mostraron bastante burlones por la pronunciación de la joven. Charlotte ya había levantado polémica, en diferentes redes sociales, porque constantemente era descubierta cuando aparentaba comprar cosas de marcas muy caras o vivir en contextos muy alejados de su realidad.

