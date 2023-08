Charlotte Lascurain asegura que Wendy Guevara no es un buen ejemplo de la comunidad trans

Charlotte Lascurain es una influencer popular en TikTok, que celebró la victoria de Wendy Guevara en “La Casa de los Famosos México” e incluso fue a su fiesta de cumpleaños y le dijo que era un ejemplo para la comunidad trans.

Sin embargo, durante su participación en el programa “Sale el Sol” aseguró que la gran ganadora del reality show era una mala representación para la comunidad trans por decir que ella no se identificaba como una mujer verdadera.

Entonces, como Charlotte Lascurain también es una chica trans, considera que las palabras de Wendy Guevara, en las que se autodenomina como un “hombre con chichis”, perjudica la lucha de las mujeres trans, quienes reciben odio y ataque prácticamente a diario por no ser comprendidas.

Wendy Guevara ha vuelto a realizar sus transmisiones en vivo por sus redes sociales, así que no tardó mucho en dar réplica a las declaraciones de Charlotte Lascurain.

“La Charlotte está bien mal, está bien dañada la niña, ya saben que sí está bien dañada, ahorita apareció en un programa hablando pestes de mí”, empezó a decir la influencer y agregó: “Estaba bien feliz en mi cumpleaños el sábado y hasta me dijo ‘felicidades Wendy eres un ejemplo’, y ahorita dijo, no, no es un ejemplo”.

Wendy Guevara aseguró que no estaba sorprendida por las declaraciones de Charlotte porque sabe que a ella le gustaba hacer escándalo para figurar y por ese motivo Kimberly Irene amenazó con abofetearla.

Wendy Guevara responde a las declaraciones que hizo Charlotte Lascurain esta mañana en Sale el Sol. pic.twitter.com/CKv6AcBqd7 — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 22, 2023

Además, aseguró que la Charlotte Lascurain que se mostraba en las redes sociales era un personaje, porque en la vida real era muy tímida, y nunca se ha atrevido a confrontar a nadie cara a cara.