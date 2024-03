Influencer denuncia abuso por parte de 7 hombres durante viaje a la India

YouTube es una de las plataformas más utilizadas en todo el mundo. Muchas personas ingresan a este sito para ver videos de diversos creadores de contenido que muestran cómo son algunos países. ‘Vuelta al mundo en moto’ es un canal que se popularizó en las últimas horas, pero la razón no fue nada grata.

Vicente y Fernanda, dueños del canal, utilizaron su cuenta de Instagram para denunciar el presunto abuso que sufrió la mujer mientras viajaban por la India. Las personas, originarias de España, explicaron cómo sucedieron los hechos: “Nos han asaltado en una tienda. Nos han golpeado, me han puesto un cuchillo en la garganta y a Fernanda la han violado”, fueron algunas de las palabras de las víctimas.

🇮🇳🇪🇸🇧🇷 | En la India, una pareja de españoles, fue asaltada, golpeada, y la mujer, de origen brasileño, violada en grupo de 7 hombres. pic.twitter.com/CG7sCdveec — UHN PLUS (@UHN_Plus) March 2, 2024

Los afectados mostraron los signos de violencia que vivieron, asimismo dijeron que seguirían actualizando a todos sus seguidores sobre qué hacían las autoridades del país asiático.

De acuerdo a los antecedentes manifestados por la propia pareja a Antena 3, circulaban por la región hacia Nepal desde el estado de Bengala Occidental. De noche, ambos se pararon a descansar e instalaron una tienda de campaña improvisada.

Fernanda y su esposo, aseguraron que en el momento en que se disponían a descansar, llegaron tres hombres que los rodearon.

“Se la iban llevando y yo salí hacia ella y entonces vinieron cuatro, me lanzaron una piedra a la cabeza, me tiraron al suelo y me amordazaron”, contó el marido de la víctima de violencia sexual.

La mujer aseguró que “se subieron encima mío y restregaron mi cara por el suelo. Con la culata me dieron en la cabeza y solo decían ‘only sex’. Ahí me quitaron toda la ropa, me violaron y se fueron turnando mientras se quedaban vigilando”.

“Les rogué que parasen, les ofrecí dinero, que se llevaran todo lo que teníamos. Pero no estaban allí para robarnos. No tocaron las motos ni se llevaron los 300 dólares que les decía que tenía en la cartera. Estuvieron tres horas violando a Fernanda”, complementó Vicente, su marido.

La pareja recibió este lunes un cheque por un millón de rupias , más de 200 mil pesos mexicanos, a modo de compensación tras la violación en grupo.