Becky G y Sebastian Lletget fueron captados juntos otra vez y se especula que tienen una relación abierta

Becky G y Sebastian Lletget anunciaron su compromiso en diciembre de 2022, pero un par de meses después se supo que el jugador de fútbol la había engañado con otra mujer.

La mujer en cuestión fue quien terminó revelando todo y el jugador del FC Dallas acabó por confesar que sí le puso el cuerno a su prometida poco después de haberle pedido matrimonio y que ahora la chica con la que la había engañado lo estaba extorsionando.

Becky G y Sebastian Lletget le siguen apostando a su amor https://t.co/YzktrChn3v pic.twitter.com/RHod5xnA1n — El Farandi (@elfarandi) March 4, 2024

Becky G no declaró nada al respecto y solo se quitó su anillo de compromiso, dando a entender que había terminado su relación, algunos fans esperaban que sacara nueva música dedicada a su ex, pero no fue así y desde finales del año pasado empezó a ser vista de nuevo junto a él.

También te puede interesar:

Becky G comparte que su mejor compañía está al lado de su exprometido

¿Becky G y Sebastian Lletget están de nuevo juntos?

Becky G honra el legado de su familia y celebra su herencia con ‘ESQUINAS’

Becky G tendría una relación abierta con Sebastian Lletget

A algunas personas les ha parecido extraño que Becky G no hablara sobre la infidelidad de su prometido, ni siquiera para confirmar que había terminado con él, sin embargo, su silencio fue tomado como que no quería ventilar sus asuntos privados con el público.

Un poco del festejo de cumpleaños de #BeckyG 🥳

📸 Becky G pic.twitter.com/Ix9tFRac2A — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) March 5, 2024

Pero en noviembre de 2023 la cantante fue vista junto a Sebastian Lletget y el pasado fin de semana, cuando celebró su cumpleaños, el medio TMZ la captó una vez más con él, sentados afuera de una cafetería en Frisco, Texas.

En vista de esto, se ha empezado a decir que probablemente a Becky G nunca le molestó que su prometido se hubiera acostado con otra, sino que llegara a hacerse público, pues ambos tendrían una relación abierta.

#BeckyG y #SebastianLletget parecen haber reconciliado su relación después del drama de engaño el año pasado 👀 pic.twitter.com/Qb5H1vSF0j — TMZ en Español (@TMZenEspanol) March 4, 2024

Aunque claro, todo esto no es más que meras especulaciones, ya que muchos no entienden por qué alguien tan exitosa, hermosa y joven como la intérprete de “MALA SANTA”, sigue con alguien que le fue infiel a pocos meses de haberse comprometido.