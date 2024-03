Karla Díaz rompe en llanto y asegura que no está embarazada

La cantante mexicana Karla Haydée Díaz-Leal Arreguín mejor conocida como Karla Díaz de 39 años de edad, perteneciente al grupo femenino JNS, y también host del talk show o programa de entrevistas Pinky Promise, podría estar embarazada.

Pinky Promise es un programa de internet donde Karlita Díaz invitada a personalidades del mundo del entretenimiento, para charlar y pasar un buen rato y que en los últimos meses se ha convertido en el agrado del público, lo que lo ha llevado a conseguir casi dos millones de suscriptores.

Aparte del programa Pinky Promise, Karla Díaz se encuentra en medio de la gira con el grupo JNS donde Melissa López, Angie Taddei y Regina Murguía también son integrantes, sin dejar de lado las presentaciones recurrentes que tiene con el 90s Pop Tour.

Karla Díaz de JNS estaría embarazada

Por otro lado, en las últimas horas comenzó a circular un rumor donde se señala que Karla Díaz junto a su esposo Danny Dayz estarían a la espera de su primer bebé por lo cual, la cantante abandonará las próximas presentaciones que tiene con el grupo JNS, al igual que las fechas que están pactadas para el 90s Pop Tour para disfrutar al cien por ciento su embarazo.

Fue la TV Host y reportera de espectáculos Mariana Zepeda del programa ‘De Primera Mano’ quien dio a conocer la noticia, “De muy buena fuente, se que Karla Díaz está EMBARAZADA!!! Motivo por el cual dejará temporalmente JNS, quiere vivir su embarazo alejada de los escenarios musicales!!!. (El resto de las JNS no les cayó muy bien la noticia, no del embarazo, sino que dejara el grupo)”, compartió.

Karla Díaz deja JNS

Los días pasaron y el jueves 29 de febrero, Karla Díaz por medio de Instagram dio a conocer de manera oficial su salida del grupo JNS, “Hoy tomé la decisión de retirarme del grupo, una situación difícil, me costó literal un año tomar esta gran decisión, está siendo muy difícil hacer este video porque jamás me imaginé llegar a este punto. Jamás imaginé que iba a llegar este momento en el que tuviera que pensar en mí y en mi familia. No, no estoy embarazada, pero sí es momento de pensar en mí, de tomar esta decisión de formar una familia”, dijo.

Karla Díaz rompe en llanto y asegura que no está embarazada

Tan solo un par de días más tarde, Karla Díaz fue abordada por la prensa donde la cuestionaron acerca de los rumores de embarazo, “Siempre me lo preguntan y es un poco incómodo porque a las que no hemos logrado ser mamás, que te estén preguntando es algo fuerte. Entonces sí quiero pedirles un poco de respeto, de empatía los medios y que es muy fácil inventar o decir ‘estás embarazada porque tienes un poco de panza’, dejemos de juzgar los cuerpos de las mujeres, de las personas y seamos un poco más empáticos”, dijo entre lágrimas.