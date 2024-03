Alexa Hoffman revela el dictamen de la nueva sentencia que recibirá su padre, Héctor Parra la próxima semana

El caso de Héctor Parra, actualmente encarcelado por el delito de corrupción de menores en contra de su propia hija, Alexa Hoffman, ha cobrado atención en las últimas horas, debido que recibirá una nueva sentencia el próximo 15 de marzo.

Desde el inicio de esta semana, su otra hija, Daniela Parra ha levantado la voz en favor de su papá y en contra del sistema judicial de México. Esperaban que saliera libre, pero al contrario, le dictarán una nueva sentencia la semana que viene.

“Estoy enojada, decepcionada, frustrada pero siempre lo he dicho... hasta donde tope. Sabíamos que este tribunal era de chocolate como ya nos habían dicho muchas personas y resultó que sí”, añade la joven en su Instagram.

“Ya no sé qué hacer. Me hubiera encantado darles otra noticia, que vieran otro tipo de historias, pero así pasó. Solo Dios sabe por qué están pasando así las cosas, me queda claro. Gracias a todos por sus palabras, por sus oraciones”, destacó en el video que se ha hecho viral en las últimas horas.

Héctor Parra y su hija Daniela Hija de Héctor Parra convocó a una marcha para denunciar corrupción en el caso de su padre.

Alexa Hoffman rompe el silencio

Quien se dispone a alzar la voz, una vez más, es la misma Alexa Hoffman, presunta víctima de su propio padre. A través de sus redes sociales, la hija de Ginny Hoffman revela que sabe cuál será la sentencia que le dictarán próximamente: supuestamente será declarado culpable de abuso sexual, un cargo por el que no había sido juzgado anteriormente.

Alexa comparte una hoja de resolución en la que se puede leer: “es encontrado penalmente responsable de la comisión de de los delitos de abuso sexual cometido a una persona menor de edad”, según reseña TV y Novelas.