Hija de Héctor Parra revela la situación judicial actual de su papá: “volverá a recibir sentencia”

El polémico caso de Héctor Parra, encarcelado tras ser hallado culpable de un caso de corrupción de menores contra su propia hija, Alexa Hoffman, ha dado un giro completamente inesperado. El actor esperaba salir libre, pero las autoridades judiciales de México decidieron llevar el juicio hacia una nueva sentencia, en lugar de una absolución.

La información la dio a conocer la otra hija de Héctor, Daniela Parra, quien a través de su cuenta de Instagram intenta defender a su papá de las acusaciones que hace su hermana y la madre de Alexa, Ginny Hoffman.

“No esperábamos nada y aún así lograron decepcionarnos. Van a volver a dictar sentencia a mi papá el 15 de marzo, nos dieron una nueva audiencia. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido desde que empezó el juicio, desde hace dos años ocho meses”, dijo Daniela en un video de sus redes sociales, según reseña Infobae.

“Estoy enojada, decepcionada, frustrada pero siempre lo he dicho... hasta donde tope. Sabíamos que este tribunal era de chocolate como ya nos habían dicho muchas personas y resultó que sí”, añade la joven en su Instagram.

“Ya no sé qué hacer. Me hubiera encantado darles otra noticia, que vieran otro tipo de historias, pero así pasó. Solo Dios sabe por qué están pasando así las cosas, me queda claro. Gracias a todos por sus palabras, por sus oraciones”, destacó en el video que se ha hecho viral en las últimas horas.

Daniela mantiene la esperanza de que su papá salga en libertad, en esa sentencia que ocurrirá dentro de 10 días.