El Régimen pone a prueba el poder de la mano de Kate Winslet

De los productores de la multipremiada serie Succession llega la miniserie El Régimen (The Regime) de HBO estelarizada por la ganadora del Óscar Kate Winslet que describe un año dentro del palacio de una canciller europea moderna cuyo régimen autoritario está a punto de desmoronarse. También están en el elenco estelar, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton y Hugh Grant.

La actriz Andrea Riseborough, quien estuvo nominada al Óscar por su papel de mujer alcohólica en To Leslie en 2023, ahora compartió cómo es su nuevo personaje de Agnes en El Régimen.

“Toda la serie nos hace reflexionar. Mi personaje no se inspira en ningún personaje histórico, sino que refleja a aquellos que no tienen poder. Ella representa al proletariado y a la clase trabajadora, la persona por la que se toman las decisiones, pero que no tiene control sobre lo que está pasando en una situación política histórica como esta. Así que interpretar a Agnes fue realmente desgarrador porque se encontraba en una situación imposible en la que intenta criar a un niño en un régimen de terror. Y desafortunadamente, la persona que controla el poder en este régimen le ha tomado cariño a su propio hijo y en cierto modo nos adoptó”, explicó la actriz durante la entrevista.

La miniserie "El Régimen" es protagonizada por Kate Winslet. (Jamie McCarthy/Getty Images)

La miniserie de comedia oscura cuenta la historia de la vida dentro de los muros de un régimen autoritario moderno mientras comienza a desmoronarse. Después de pasar bastante tiempo sin salir del palacio, la Canciller Elena Vernham (Kate Winslet) se ha vuelto cada vez más paranoica e inestable cuando recurre a un soldado volátil, Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts), como confidente inesperado. A medida que la influencia de Zubak sobre la canciller continúa creciendo, los intentos de Elena de expandir su poder eventualmente resultan en la fractura tanto del palacio como del país a su alrededor.

“El Régimen es una serie muy diferente, es divertida, pero también una obra maestra dramática”. — Andrea Riseborough

“Realmente podría ubicarse en cualquier momento de la historia. Puede reflejar muchas situaciones en el pasado, situaciones actuales y estoy segura de que seguirá reflejando situaciones en el futuro, desafortunadamente”, añadió.

Al preguntar si la realidad supera la ficción respondió, “¿Veremos la historia y aprenderemos algo? No lo sé, pero esto no es realmente una lección para nadie. No es por eso que creamos la serie, pero a través de contar historias es como tratamos de entender y procesar qué está pasando en el mundo. Hay muchas partes que parecen familiares, eso es lo que hace desgarradora e histéricamente graciosa”.

Andrea Riseborough compartió qué tiene El Régimen que la hace atractiva para la audiencia, “estoy muy orgullosa de ser parte de esto. Y creo que es relevante, en el tema político y social. Quizás, lamentablemente, siempre sea relevante. Mis expectativas, mi mayor expectativa es que la gente se conecte de alguna manera y sentir su angustia y reírse de lo ridícula que es la situación, porque a veces reír es la única forma de afrontar una situación política ridícula. Creo que al contarlo de manera auténtica, arrojas luz sobre todo tipo de tipos diferentes de corrupción que puede surgir en la naturaleza humana. Creo que es una historia muy humana, desafortunadamente, muy humana. Y sí, y por eso me gusta... Por eso me gusta el dolor y la risa, si eso tiene sentido”, finalizó.

¿Dónde puede verse El Régimen?

6 episodios que ya están disponibles en la plataforma de HBO.

