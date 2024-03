Christian Chávez llena de esperanzas a los fans de RBD al hablar de un posible regreso de la banda a los escenarios

RBD regresó a lo escenarios en 2023 en una gira llamada Soy Rebelde Tour, que recorrió un montón de ciudades en el mundo. La icónica banda mexicana realizó esta seguidilla de conciertos en una especie de regreso y al mismo tiempo despedida definitiva como agrupación.

Sin embargo, la llegada los fans fue tan fuerte, que nadie acepta que ese haya sido el final. Entonces, siempre que aparece uno de los integrantes ante las cámaras de los medios de comunicación, tiene que salir la pregunta: ¿Van a regresar?

Esta vez el apuntado fue Christian Chávez, quien con su respuesta llenó de esperanzas a los fans de RBD, ya que no cerró las puertas a un posible regreso con otra cartelera de fechas.

Maite Perroni habló sobre Guillermo Rosas y el desfalco en la Gira Soy Rebelde. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

“No, no lo sé, puede ser, a lo mejor, ¿quién sabe?, diría Capulina. No lo sé, ahorita no hay nada en la mesa, pero las ganas están, y vamos a ver ¿qué nos depara el futuro?”, dijo el cantante de 40 años, según la revista Quien.

Detalla que “ahorita no sabemos, ahorita estamos haciendo, como somos los dueños de nuestro propio changarro, estamos haciendo cortes, pagos, todas esas cosas aburridas que de pronto la gente no ve, pero que es bastante complicado”.

“La verdad es que no nos lo esperábamos, fue más de lo que creo que cualquiera de, no solamente de nosotros, sino cualquiera de las personas que nos estaba ayudando a montar el show pensó que podría pasar y la verdad que es algo que le agradecemos al público”, mencionó con respecto a la respuesta del público en lo que fue la gira de despedida de RBD.

Christian Chávez y Christopher Uckermann son los únicos que han dejado la puerta abierta a la posibilidad de un regreso. Anahí y Maite Perroni siempre han mantenido que el retiro de los escenarios, como RBD, es definitivo.

Pero como las esperanzas son lo último que se pierde, sus seguidores siempre van a estar esperando buenas noticias.