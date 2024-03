Arroba Nat hará su debut en el Vive Latino

Considerada como una de las promesas musicales mexicanas, Arroba Nat, está marcando historia con su música que abraza la melancolía y el mal de amores, estilo que la llevó a ser tomada en cuenta para la 24 edición del Festival Vive Latino.

Presentación del cartel del Festival Vive Latino 2024 EUROPA PRESS

Entre sus canciones encontramos Ponte en mi lugar , Siempre te voy a querer, La disculpa que nunca recibiré, Tiempo a solas, entre otras.

“Es la primera vez que voy a tocar como Arroba Nat. Estoy muy nerviosa, pero al mismo tiempo muy emocionada de poder compartir mi música en en esta plataforma y me siento feliz porque voy a estar acompañado de una banda increíble como Bruses y de Greta Ela, que estarán a mi lado en algunas canciones”, mencionó la cantante a Publimetro.

La intérprete también habló de lo qué significa para ella ser una de las mujeres que conforman el cartel de este evento, “me siento muy honrada. Hace dos años me invitó Bruces a cantar con ella e invitó a más mujeres, entonces se me hace muy padre aprovechar estos espacios que nos dan en la música. Me gusta abrir más puertas para para más morras en los festivales”, dijo.

En cuanto a cómo se alista para el Vive Latino, Arroba Nat mencionó, “casi siempre escojo las tres canciones más escuchadas en plataformas. También elijó temas bailables, porque la gente conecta con música o que conecté con la letra o la historia. También seleccionó canciones en donde invitó amigos a cantar. Finalmente cierro con los temas más populares y siempre metó una o dos que no sean tan populares. Pero siempre es poco todo”.

Arroba Nat fue impulsada por la iniciativa Rompe MX

Natalia Díaz, nombre real de la compositora y artista, es apoyada por la iniciativa de Amazon Music, que impulsa a talentos emergentes en puntos claves de sus carreras. En apoyo a este programa, la plataforma también transmitirá el festival a través de las plataformas Amazon Music, Prime Video y Twich.

“Me siento muy apoyada porque no solamente ha sido la invitación al Vive Latino, también la invitación al programa Rompe MX. Es muy padre que tengan este soporte para artistas independientes y este apoyo. Estoy muy agradecida por esta disposición a trabajar con artistas independientes e impulsarnos”, explicó la intérprete.

Otros talentos que han sido parte del programa y que hoy estarán en el Vive Latino, gracias al crecimiento de sus carretas y gran talento son: Silvana Estrada, Renee y Whiplash.