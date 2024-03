El dramático testimonio de Galilea Montijo de una relación tóxica en la que un exnovio la amenazó con quitarse la vida

Estamos en el 2024 y las relaciones abusivas siguen siendo parte de la vida cotidiana. El dramático testimonio de la presentadora de TV y actriz, Galilea Montijo, es tan solo una de las tantas pruebas de este fenómeno que está lejos de erradicarse.

En una reciente emisión del programa “Netas Divinas”, Galilea Montijo sorprendió a la audiencia al compartir un testimonio desgarrador sobre su pasado, revelando que fue víctima de violencia y acoso por parte de un exnovio.

La presentadora de 50 años relató cómo esta relación pasada se convirtió en una pesadilla, con su exnovio ejerciendo un control excesivo sobre ella y recurriendo a tácticas manipuladoras para mantenerla bajo su dominio.

“Tuve una relación muy tóxica, muy muy tóxica”, confesó Montijo. “Yo quería salirme, pero él era demasiado: ‘¡No! ¡Si no eres mía no eres de nadie!’”, agregó, revelando las amenazas y el comportamiento posesivo de su entonces pareja, según reseña Milenio.

El testimonio de Montijo reveló la naturaleza perturbadora de la relación, con su exnovio llegando al extremo de amenazar con quitarse la vida si ella intentaba dejarlo.

Además, Montijo describió cómo él solía perseguirla en automóvil para controlar sus movimientos y saber con quién se encontraba en todo momento. “Me perseguía en un carro ¡Ay no, no, no! Horrible”, compartió la presentadora, destacando el miedo y la angustia que experimentaba debido al acoso constante.

La conductora enfatizó que su exnovio claramente tenía problemas mentales, lo que complicaba aún más la situación y dificultaba su salida de la relación abusiva.

Sin embargo, Montijo finalmente logró poner fin a esta situación insostenible. “Hasta que entendió que yo no quería nada y ya se regresó y ya no supe absolutamente nada de él”, afirmó, resaltando su valentía para tomar control de su propia vida y ponerle fin a la relación tóxica.