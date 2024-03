Carolina Miranda se encuentra con su exsuegra, Consuelo Duval y ambas se llenan de elogios

Contrario a lo que suele ocurrir entre suegra y nuera, lo de Consuelo Duval y Carolina Miranda es para destacar. Ambas se encontraron en una reciente emisión del programa “Netas Divinas” y al referirse una a la otra no tuvieron más que palabras de elogio.

Tanto, que en un momento pensamos que Consuelo quiere que su hijo, Michel, regrese con Carolina.

“Eres súper divertida, te amo”, le dijo Consuelo a Carolina, según reseña El Heraldo. La comediante de 55 años felicitó a la actriz de 33 años por su impecable rol en la serie “Perfi Falso, de Netflix.

“Permíteme decirte que ‘Perfil falso’ es una de las series que más me ha atrapado, que me maravilló de tu trabajo porque mírala, qué bailarina me saliste”, añadió Consuelo elogiando el trabajo de su exnuera.

Las redes sociales estallaron con los comentarios de Consuelo; envidian tener una suegra que hable tan bien de la que ya no es su nuera. “Quiero una suegra como la Duval”, “que envidia, por qué terminas con Michel si tenías a esa calidad de suegra, Caro”, fueron algunos comentarios que se pudieron leer en diferentes plataformas digitales.

Carolina Miranda respondió con agradecimiento y conmovida a los elogios de Consuelo. Se puso a explicar el arduo trabajo que realizó para poder estar a la altura del papel que tuvo de frente, uno de los más difíciles de su carrera. Después, sobre sus movimientos de baile dijo en broma: “bueno me encomendé a los santos de los perreos”.