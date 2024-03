Olivia Collins responde a las declaraciones de Ivonne Montero y asegura que es una mentirosa

Olivia Collins ya respondió a las declaraciones de Ivonne Montero sobre su versión del fuerte pleito que protagonizaron hace unas semanas en los ensayos de una obra de teatro.

En un reciente encuentro con la prensa la veterana actriz aseguró que su colega ha mentido, pero que no esperaba menos de ella, aparte agregó que no tenía porque estar aclarando nada a nadie ninguna situación, porque tiene muchos años de carrera y todos saben lo profesional que es.

Ivonne Montero y Olivia Collins se pelean en pleno Auditorio Nacional - https://t.co/cVuYcXtWN8 pic.twitter.com/l7GBGjpBkC — Pausa.Mx (@PausaMx) March 13, 2024

Recordemos que Ivonne Montero aseguró que como ambas tuvieron que compartir camerino en una obra de teatro, en una ocasión cerró la puerta para cambiarse y Olivia Collins se molestó tanto que la retó a pelearse a golpes.

Olivia Collins califica a Ivonne Montero de vulgar y corriente

“Me muero de la risa, ¿qué te puedo decir? Yo soy una profesional, no tengo que aclararle a nadie lo que yo soy y con personas así de lejos (…) No me merece la pena absolutamente, o sea ‘x’”, declaró Olivia Collins ante la prensa en la alfombra roja de un evento.

➖ IVONNE MONTERO y OLIVIA COLLINS se pelean en pleno Auditorio Nacional‼️



Ivonne Montero compartió que Olivia Collins PATEÓ LA PUERTA DE SU CAMERINO, le gritó y le dijo 'nunca me vuelvas a humillar'#IvonneMontero #LaCasaDeLosFamosos #OliviaCollins #siempreReinas #Lcdlf4… pic.twitter.com/BodEGpTZv5 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 14, 2024

Y agregó: “Esa es su versión, hay testigos que ella fue la corriente y vulgar, no te voy a contar porque es volver a decir, ¿sabes qué? Que diga lo que quiera, que tenga sus 15 minutos de fama me vale mad**”.

¡#OliviaCollins EXPLOTA contra #IvonneMontero tras FUERTE PELEA! La actriz reveló su versión y asegura que ella la agredió #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/ylsBESjs1I — De Primera Mano (@deprimeramano) March 15, 2024

Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante comentó que se enteró que Olivia Collins estaba molesta antes de ofrecer estas declaraciones porque había discutido con Laura Zapata, después la actriz lo encaró y le dijo que sabía lo que él ha estado hablando de ella.