Ivonne Montero afirma que Olivia Collins la retó a los golpes

Ivonne Montero finalmente ha compartido su versión de la fuerte discusión que tuvo con Olivia Collins hace días y en el que casi llegaron a los golpes, al parecer, las actrices ya no se aguantan y trabajan en dos obras de teatro.

Olivia Collins detalló en una entrevista que la discusión se originó debido a los celos profesionales de su compañera, ya que en la obra “Busco al Hombre de mi Vida, Marido ya tuve”, ella era su suplente y no la principal.

Sin embargo, la discusión la tuvieron en la obra musical “¡Qué plantón!”, que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, y finalmente Ivonne Montero ha salido a dar su versión de los hechos.

Ivonne Montero dice que Olivia Collins la amenazó

Ivonne Montero quiso dejar muy claro a la prensa que la conflictiva en este caso no era ella sino Olivia Collins: “Yo jamás le falté el respeto ni le levanté un medio tono de voz y ella en sus entrevistas empezó a decir que yo le dije de cosas”.

¿Hubo agarrón? Olivia Collins e Ivonne Montero protagonizan una polémica: todo lo que se sabe pic.twitter.com/4HGOehcUBD — El Estatal Quintana Roo (@estatal_el) February 28, 2024

De acuerdo a lo que declaró la actriz y ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, todo empezó en un viaje que realizaron de Guatemala a México con el elenco de la obra.

Olivia Collins habría pedido que la camioneta que los trasladaba saliera antes, dejando a Ivonne Montero a la deriva, así que se quejó de ello en el chat grupal, pues le pareció una falta de respeto que se fueran sin ella.

Ivonne Montero, exhibe a Olivia Collins y habla del momento en el que estuvieron a punto de llegar a los golpes, por problemas que enfrentaron durante una obra de teatro. 😱😳🎭 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/dcNXXSyTc3 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 12, 2024

Fue ahí cuando empezó la animosidad entre ellas, luego en la puesta en escena de “¡Qué plantón!”, Olivia Collins empezó a despotricar porque no quería compartir camerino con ella.

Ivonne Montero cansada de tener que escuchar sus quejas, decidió cerrar la puerta un rato para poder cambiarse, entonces su compañera empezó a azotar la puerta y cuando la abrió la retó a pelearse: “Se me puso enfrente y me retó a los golpes”. La producción tuvo que intervenir y separarlas para que no se llegaran a golpear.