Emmet Walsh dejó huella en el mundo artístico con 119 películas y 220 producciones televisivas

El destacado M. Emmet Walsh murió de un infarto a los 88 años, según informó su mánager Sandy Joseph, quien indicó que su deceso fue el pasado martes en Vermont.

Fue conocido en el mundo del cine por sus papeles como actor de reparto y en su trayectoria hay 119 películas, entre las cuales resaltan ‘Blade Runner’, ‘Blood Simple’ y ‘Knives Out’, además interpretó al padre de Dermot Mulroney en ‘My Best Friend’s Wedding’, falleció.

El País reseñó que Emmet Walsh tuvo una carrera de seis décadas en teatro, cine y televisión.

“La tremenda obra de Walsh incluye 119 películas y más de 220 producciones televisivas”, dijo su mánager este miércoles en el comunicado, publicado por The New York Times, y por medio del cual notificó sobre su muerte.

“Enfoco cada trabajo pensando que puede ser el último, así que más vale que sea el mejor. Quiero ser recordado como un actor trabajador. Me pagan por lo que haría a cambio de nada”, fueron las palabras de Walsh, evocadas por Efe.

Emmet Walsh y sus películas más taquilleras

Efe publicó que entre las películas más taquilleras de Emmet Walsh están Blade Runner (1982), Critters (1986) y My best friend’s wedding (1997).

Su primer filme fue ‘Alice’s restaurant’ (1969). Desde entonces, comenzó una carrera ininterrumpida en la que compartió con grandes estrellas como Paul Newman y Harrison Ford. En el 2019 trabajó con Daniel Craig en ‘Knives out’.

En ‘Blade Runner’, Walsh interpretó al jefe de la policía de Los Ángeles de Harrison Ford y en ‘Blood Simple’ personificó al malvado detective privado Loren Visser.

Variety mencionó su participación en varias películas emblemáticas de la década de los 70, tales como ‘Little Big Man’, ‘What ‘s Up, Doc?’, ‘Slap Shot’ y “The Jerk”. El citado medio refiere que fue actor de doblaje, narrando los documentales ‘The Civil War’ y ‘Baseball’ de Ken Burns, también prestó su voz para ‘The Iron Giant’ y ‘Pound Puppies’. Además, dice que estuvo en programa televisivos ‘Sneaky Pete’, ‘The Mind of the Married Man’ y que participó como invitado en docenas de series, incluidas ‘Frasier’, ‘The X-Files’, ‘NYPD Blue’ y ‘The Bob Newhart Show’.