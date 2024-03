Grupo Firme está de regreso con nueva gira y álbum

Luego de sorprender a sus millones de fanáticos con un alto en su carrera hace casi un año, Grupo Firme ha tomado un respiro y está de vuelta para seguir en el ruedo.

Muchas cosas han pasado desde su ausencia; Peso Pluma se convirtió en el fenómeno del 2023 y Xavi está dando de qué hablar en los últimos meses; sin embargo, Eduin Caz y sus compañeros han decidido retomar su lugar consientes de que los tiempos han cambiado y ahora deberán reconquistar el terreno perdido.

Grupo Firme (Fotografía Archivo Cuartoscuro)

La sobre exposición en los medios y las redes, fue el detonante para sentirse abrumados, hoy entienden que es parte de la fama, por lo que se están tomando todo con más calma.

En abril se presentarán en la Feria de Aguascalientes siendo la única fecha por el momento en México, ya que comenzarán ‘La Última Peda Tour’ oficialmente el 10 de mayo en San Antonio, Texas teniendo confirmadas hasta el momento, 32 ciudades que visitarán durante seis meses hasta finalizar el 2 de noviembre en Los Ángeles.

Grupo Firme (Mane Borja)

El pasado 12 de marzo, Grupo Firme también hizo su regreso formal en YouTube y plataformas con el concepto en vivo ‘Desde Mazatlán’ teniendo como invitados a estrellas del regional mexicano como La Arrolladora, Banda Carnaval y Chuy Lizárraga entre otros, con mucho entusiasmo y ganas de volver a conectar con su público, el vocalista y líder Eduin Caz habla sobre estos acontecimientos en el nuevo capítulo de su carrera.

¿El alto en su carrera tan repentino se dio por qué los rebasó la fama?

“Si, llega un momento en donde ya no se disfruta estar en el escenario y no das todo tu potencial así que es mejor ser honestos y alejarte. Mientras estuvieron alejados llegaron los artistas de corridos bélicos y tomaron el mando. Está bien porque el rollo de los tumbados ha llevado a nuestra música regional mexicana a otro nivel. No venimos a competir ni a pelear, venimos a disfrutar lo que hacemos”.

¿Qué tiene de diferente la nueva gira ‘La Última Peda’ con respecto a la anterior?

“Ya vivimos el llenar estadios, ahora vamos a arenas que también son lugares grandes pero la ventaja es que estaremos más de cerca con nuestro público”.

¿Harán fechas en México o solo Estados Unidos?

“De hecho comenzamos el 19 de abril en Aguascalientes y en seguida vamos a Tapachula, Chiapas y para el 10 de mayo arrancamos las fechas de Estados Unidos en San Antonio, TX y seguimos por 32 ciudades más, finalizando el 2 de noviembre en Los Ángeles”.

¿Hay temor por la respuesta del público en su regreso, recordemos que ustedes usaban las redes para llevar hasta lo más íntimo a los fans y de repente dejaron de mostrarles su vida?

“Es cierto y de repente ya no teníamos privacidad en nada y eso nos agobió. En este momento me siento muy diferente; contento y muy halagado del interés que ha despertado nuestro regreso”.

Hace unos días hicieron su regreso a plataformas con el concepto “Desde Mazatlán” y los número son impresionantes. Sumando las reproducciones en Youtube lleva más de diez millones, a penas salió en plataformas digitales así que los número se elevarán.

¿Hay alguna producción nueva de estudio que planeen lanzar pronto?

“Si por supuesto, lo hicimos con mucha calma, paciencia y canciones maravillosas de talentos como Joss Favela, quien es un gran amigo. Creo que quedó precioso el disco, calculamos que en dos meses lo presentaremos”.

El título de la gira da entender que podría ser la última gira, ¿Es la idea?

“Para nada, lo que quisimos decir es que cuando te pones una borrachera tremenda te sientes tan mal que juras que será la última vez que lo hagas y eso es a lo que nos referimos”.