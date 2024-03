Esta fue la reacción de Pedrito Sola cuando vio a la Bebeshita sin maquillaje

El famoso conductor de ‘Ventaneando’, Pedro Sola sorprendió a la audiencia con su reacción al ver las imágenes de Daniela Barceló, mejor conocida como ‘Bebechita’, sin maquillaje, pues como es bien sabido esta estuvo participando en ‘La Casa de los Famosos’, Reality show en donde cada una de las celebridades se muestra de manera natural, tanto en personalidad, como en apariencia.

Todo inicio durante una de las emisiones del programa, en donde se muestra una entrevista realizada a Mariana González, que también participó en el reality e hizo una polémica declaración que dejó confundidos a todos.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre bebecita?

Durante una de las emisiones de ‘Ventaneando’, se mostraron algunas imágenes de la entrevista realizada a Mariana González, la esposa de Vicente Fernández Jr., quien ante las polémicas declaraciones de Thalí García, los medios le cuestionaron si había tenido una experiencia similar dentro de ‘La Casa de los Famosos’, respondiendo lo siguiente:

“Nada de eso que ella dice lo vi o me sucedió, yo no puedo hablar de algo que a mí no me sucedió y que, en realidad, muchas de las cosas yo digo que no son verdad, en mi experiencia”, González afirmó además que antes de entrar tienes que verte con un psicólogo.

“Te hacen como 500 preguntas, te cuidan muy bien. No te dan un medicamento que no te hayan recetado. Todos mis medicamentos los llevaba recetados y si no, no me los daban”, dijo.

Asimismo, durante el encuentro con los medios, recordaron el momento en que esta insinuó que mantenía una relación abierta con Vicente Fernández Jr., indicando que todo fue un malentendido, ya que ella sólo quería decir que él no era celoso.

“La verdad la palabra fue equivocada, yo trataba de decir que una relación abierta es que él no era celoso, porque se dio mucho que decían que era un enfermo de celos que por eso se ha divorciado y yo dije no, él es muy abierto, pero su forma de pensar, no que tenemos una relación abierta, porque no la tenemos”.

Luego de la entrevista, en ‘Ventaneando’ colocaron un video recordando el momento en el que Mariana afirmaba tener una relación abierta con Vicente Fernández Jr., es ahí cuando aparece la imagen de la ‘Bebechita sin maquillado, a lo que Pedro Sola inmediatamente reaccionó diciendo: “¿Esa es ‘la Bebeshita?, Ay no, Jesucristo redentor”.