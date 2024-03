Hijos de Nicandro Díaz le negaron el acceso a Mariana Robles a su funeral

La situación entre Mariana Robles y la familia de Nicandro Díaz parece estar lejos de apaciguarse, ya que le prohibieron que se presentara en los servicios fúnebres que realizaron en honor al productor.

Los hijos de Nicandro Díaz han hecho pública su desconfianza hacia la actriz y la culpan de su accidente, a pesar de que ella también estuvo con él en la moto y perdió la conciencia después de que chocaran.

⚡ Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz, rompe el silencio; habla de la muerte del productor https://t.co/lXb7dWC6kU pic.twitter.com/eOZwUEuz32 — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) March 20, 2024

Luego de que se compartiera la noticia del accidente de Nicandro Díaz, se empezó a especular sobre las posibles causas del accidente y el silencio de Mariana Robles colaboró a que se sospechara mucho más de ella.

Mariana Robles asegura que las autoridades han confirmado su historia

Mariana Robles estuvo hace poco en el programa “Ventaneando”, dónde confesó llorando que los hijos de Nicandro Díaz le pidieron que no se presentará a su funeral.

“Me mandó un mensaje que decía que prefería que no me presentara, yo respeto, yo soy una mujer muy respetuosa y yo no quiero ocasionar problemas”, expresó la actriz.

Asimismo, Mariana Robles compartió que Nicandro Díaz tuvo muchas dificultades en urgencias ya que no tenían su tipo de sangre y eso impidió que lo intervinieran rápidamente.

“Perdí el conocimiento, de repente ya estoy dentro de la clínica, me dicen que lo tienen que operar. En Cozumel no había sangre, Nicandro tenía un tipo de sangre muy particular. Fue muy complicado conseguir sangre”, relató la mujer en “Ventaneando”.

Victoria Díaz hija de Nicandro Díaz, se va en contra de Mariana Robles pic.twitter.com/1vkGpXFv87 — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) March 25, 2024

No obstante, los familiares de Nicandro Díaz no están muy convencidos de su versión, que parece ser ya fue constatada por las autoridades.

Sin embargo, la hija de Nicandro Díaz hace días les dijo a sus seguidores que no confiaran en Mariana Robles. Ella por su parte lamenta mucho está situación, pues considera que todos conocían su relación con el productor y saben lo feliz que era junto a él.