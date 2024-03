¿Se le acaba el amor a Lupillo? Los nominados a salir de La Casa de los Famosos 4 en la décima semana

No hay momento para el descanso. La Casa de los Famosos 4 ya se montó de nuevo en un fin de semana de estrategias, una vez que se dieron a conocer los cinco nominados a salir de la competencia. Este domingo habrá un salvado y el lunes un nuevo eliminado. Ojo con los nuevos, que desde la próxima semana ya podrán ser opción para abandonar el reality show de Telemundo.

¿Se le acaba el amor a Lupillo Rivera? Una de las nominadas es Ariadna Gutiérrez, que en las últimas semanas ha estado en una intensa pelea contra Maripily Rivera, en una ola de insultos y verdades entre ambas.

A pesar de que Ariadna no es de las más fuertes de La Casa de los Famosos 4, pareciera no estar en peligro si la comparamos con los otros nominados. Cristina Porta, una de las más apuntadas la semana pasada, regresa al paredón de los nominados: ¿Será que la resistencia logra su cometido en esta ocasión y la eliminan? Lo sabremos el lunes, si no es que la salvan el domingo.

Las otras dos nominadas también parten con cierta desventaja en la competencia: Aleska Génesis y La Bronca, esta última pide a gritos irse desde hace un mes. Mientras que el único hombre en esta ronda de nominados es Clovis Nienow.

🔥CRISTINA, CLOVIS, LA BRONCA, ALESKA Y ARIADNA💥 ¡NOMINADOS DE LA SEMANA! Vota por el famoso que QUIERES SALVAR en https://t.co/oJ64aDCXcq #LCDLF4 pic.twitter.com/7IVG7I1q8e — Telemundo Realities (@TLMDRealities) March 29, 2024

Lupillo Rivera debe ser el más preocupado de todos. Esta misma semana se dejó de rodeos y le confesó a Ariadna sus sentimientos. “No se no como empezar, fíjate como me pones”, dice Lupillo a Ariadna. Ella le responde: “¿Por qué te pones nervioso?” y sin rodeos, el cantante le dice “porque me gustas mucho”.

“Me gustas mucho y cada vez me gustas más. A lo mejor yo me estoy apresurando, o a lo mejor, no se, me estoy enredando de más”, completó su mensaje Lupillo para dejarle en claro a Ariadna lo que siente.

El romance estuvo presente en el aire por unos segundos en el reality show de Telemundo, pero Ariadna dio una respuesta que Lupillo no esperaba, pero sin cerrarle la puerta por completo.

“Yo se que afuera no tengo nada (en referencia a que está sin pareja actualmente). Pero tampoco me siento completamente cómoda en hacer algo aquí por la forma como soy, como me crié. No sería capaz”, dijo Ariadna, como dejándole la puerta abierta para un romance cuando hayan salido de La Casa de los Famosos 4.