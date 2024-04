Lucas de NCT y WayV estrena el sencillo ‘Renegade’ tras dos años de hiatus

Fue en 2021 cuando el cantante, rapero y bailarín chino Wong Yuk-hei mejor conocido como Lucas, entró en hiatus o un descanso temporal tras haber sido acusado de aprovecharse, robar, engañar y manipular emocionalmente a varias de sus exnovias, lo que lo llevó a pedir disculpas por medio de sus redes sociales.

“Al reflexionar sobre los acontecimientos recientes, lamento profundamente mis acciones pasadas. Suspenderé todas las actividades planificadas y me tomaré tiempo para hacer una introspección”, compartió. Sin embargo, dichas acusaciones nunca fueron confirmadas pero en mayo de 2023, la compañía SM Entertainment compartió un comunicado oficial donde anunció que Lucas ya no formaría parte del grupo NCT y su sub-unidad, WayV, de la que era miembro fijo.

NCT y WayV: Lucas regresa tras dos años de hiatus. / Foto: SM Entertainment

Lucas regresa tras dos años de hiatus

Los años pasaron y fue hasta febrero de 2024, cuando Lucas abrió su cuenta oficial en las plataformas de X (Twitter), Instagram y YouTube todas bajo la compañía de SM Entertainment y posteriormente subió una fotografía en su cuenta de Instagram oficial, con la cual dejó entrever que su regreso a la música está más cerca que nunca.

Lucas estrena documental

Tan solo un par de horas más tarde, en su canal de YouTube compartió un video al cual tituló “Documental LUCAS Parte 1 | Freeze” donde abordó la polémica a la que tuvo que enfrentarse un par de años atrás y días después lanzó la segunda parte del mismo “Documental LUCAS Parte 2 | Unfreeze”.

“Me quedé sólo en mi habitación durante 6 meses, no quería hacer nada. Tenía muchos pensamientos. Tenía pensamientos terribles. Lo sentía mucho, quería morir. Con toda seriedad, mi cabello se seguía cayendo. , Ni siquiera comí bien porque no tenía apetito. Sinceramente, todo fue culpa mía, si no lo hubiera hecho, esto no habría sucedido”, compartió Lucas para la primera parte del documental.

“No he podido decir esto correctamente, ni siquiera una vez, pero lo siento mucho. He hecho algo terrible, siento mucho haber decepcionado a todos. Nada puede justificar lo que he hecho. Ahora mis puntos de vista han cambiado, me di cuenta de muchas cosas malas sobre mí mismo”, compartió Lucas.

Aunque aún no se ha dado más información al respecto, se espera que tras este estreno, Lucas haga su regreso a la música con un nuevo álbum en solitario. Asimismo, NCTzen y WayZenNi, como se le conoce a los fans de NCT y WayV respectivamente, esperan que en un futuro, el idol regrese a dichas agrupaciones.

Lucas estrenará el sencillo ‘Renegade’

Tan solo un par de semanas más tarde, SM Entertainment reveló que Lucas hará su regreso a la música con un nuevo sencillo o single en solitario, titulado ‘Renegade’ y que será estrenado el próximo primero de abril, asimismo, se especula que venga acompañado de un MV o video musical oficial.

Lucas estrena el sencillo ‘Renegade’

Tras varias semanas, el primero de abril llegó y con esto, Lucas estrenó su primer sencillo o single en solitario titulado ‘Renegade’, con el cual se marca su regreso definitivo a la música.