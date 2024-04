Pedro Sola y Ricardo Manjarrez protagonizan fuerte discusión debido a una crítica de moda

“Ventaneando” compartió hace poco un video detrás de escena en el que le pidieron a Pedro Sola juzgar los outfits de sus compañeros de trabajo y arremetió fuertemente contra el estilo de Ricardo Manjarrez.

Primero habló de Linet Puente y de su look “junevil”, pues llevaba una blusa colorida y una minifalda, debajo de esta llevaba un short para que no se le viera nada.

Con respecto al estilo de Mónica Castañeda, Pedro Sola no tuvo más que halagos para su compañera de programa, pues asegura que al ser una mujer alta tiene la ventaja de que casi todo le quedara bien, pero no opinó lo mismo de Ricardo Manjarrez.

Ricardo Manjarrez no se dejó ningunear por Pedro Sola

Cuando le tocó el turno a Ricardo Manjarrez de ser criticado por Pedro Sola, su compañero dijo: “Ricardo Manjarrez pues viene muy apenitas, hoy vienes así, muy normalito”.

Antes esta dura crítica, Ricardo no se dejó e inmediatamente le replicó a Pedrito Sola: “Tú has de venir de Versace o de Gucci”. El conductor no se dejó y ambos empezaron a discutir.

Evidentemente todo se trató de un sketch que preparó la producción de “Ventaneando” para promocionarse en las redes sociales y crear contenido.

Pero a raíz de los rumores concernientes al supuesto próximo despido de Pedro Sola del programa y de TV Azteca, algunos creen que la animosidad entre los conductores es real, pues Pedrito vería a Ricardo Manjarrez como su reemplazo.