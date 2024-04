¿Fue brujería? Fans de Ivonne Montero se preguntan qué le pasó en el labio

Ivonne Moreno encendió las alarmas de sus fans al aparecer con su labio superior hinchado, en fotos y videos de sus mismas redes sociales.

Quienes siguen a la actriz de 49 años se preguntaron si le habían golpeado, si fue reacción a un químico e incluso hubo hasta quienes le dijeron que si le habían hecho alguna brujería.

En realidad una seguidora llegó a la conclusión de que Ivonne fue víctima de alguna práctica esotérica proveniente de alguien que la quiere ver mal. En una publicación en la que la actriz mexicana cuenta como avanza de lo que le sucedió se puede leer el insólito comentario de la fan.

“Ivonne vete hacer una ‘limpia’. Alguien te ha de a ver hecho algo de brujería porque todo te pasa (es) mala suerte con los hombres y accidentes como lo de tu labio y lo de tu ojo ¿te acuerdas? Creo que algo con los pupilentes te paso”, le dijo la seguidora identificada en redes como rosavargas8254.

¿Qué le pasó en realidad a Ivonne Montero?

Según informa la misma actriz, un insecto le picó y terminó inflamando su boca. Aunque antes de contar esto, bromeó con que había sido un químico por un tratamiento de belleza.

“Se me ocurrió inyectarme ácido hialurónico y se me está empezando a inflamar... no, mentira, no me inyecté nada, jamás me inyectaría algo en mi carita hermosa. Bueno, botox sí, de repente por aquí (en la frente) para las arrugas, pero tiene como dos años que no me pongo nada”, inicia diciendo la actriz.

“Vean lo que me pasó, mi picó un insecto. Estoy inflamadísima, me da comezón y también por acá me picó (en el brazo), pero bueno, ya se me bajó, tenía inflamadísimo, que horror”, añadió, según reseña Infobae.