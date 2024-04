Bobby Pulido demandará a usuario de Facebook por inventar que tuvo un romance con Javier Alatorre

Hace unos días un usuario de Facebook inventó el rumor de que Bobby Pulido tuvo un romance con Javier Alatorre y el cantante se enojó tanto por ello, que tiene pensado demandarlo.

De acuerdo al periodista Hugo Maldonado, el usuario en cuestión es FERNANDO JM en la popular red social de Meta y fue quien también inventó el romance entre Carlos Rivera y Yahir.

Al parecer, el usuario de Facebook inventa estas historias como broma y en los comentarios del mismo aclara que todo era un “mame” porque estaba aburrido, pero a Bobby Pulido no le ha parecido correcto que se invente esas cosas sobre él.

Bobby Pulido asegura que, como padre de familia, esos rumores perjudican su imagen

“Ya me he enterado que hay un supuesto Fernando JM, creo que es así, no sé si es de Monterrey, fue quien filtró todo, porque según estaba muy aburrido y quería hacer tendencia y quiero decirle que puede volver a hacer tendencia”, expresó Bobby Pulido sobre este asunto.

TOMARÁ ACCIONES LEGALES. En una entrevista con @VivalaviMx, Bobby Pulido anunció que demandará a FERNANDO JM (Fernando Jiménez Magaña) quien inventó en Facebook el rumor de un romance entre Bobby y Javier Alatorre, por diversión.

¡Ofrece recompensa a quien le ayude a encontrarlo! pic.twitter.com/nNL9TR3Wxe — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) April 2, 2024

El cantante está ofreciendo una recompensa en Facebook a quien le de más información sobre Fernando JM, que el periodista Hugo Maldonado averiguó que se llama Fernando Jiménez Magaña.

Después de obtener más información sobre el usuario, Bobby Pulido procederá a denunciarlo para que se vuelva viral como ha querido: “No se vale, soy un hombre de familia, tengo cuatro hijos y felizmente casado con mi esposa… En verdad hay una recompensa, tu vida no va a volver a ser aburrida, créeme”.

Y además hace acoso cibernético. Si @_CarlosRivera o las personas afectadas muestran dichos mensajes ante la ley, podrían comprobar el delito. pic.twitter.com/0DvDwX6MgN — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) April 2, 2024

A diferencia de Yahir, quien no se tomó en serio el rumor del romance que le inventaron con Carlos Rivera, Bobby Pulido sí piensa tomar acciones legales contra la persona que inventó todo e hizo que algunas personas cuestionaran su sexualidad.