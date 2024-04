Irreconocible: así se veía Karely Ruiz antes de ser una famosa modelo de OnlyFans

Karely Ruiz es una de las modelos mexicanas más famosas de OnlyFans. Tuvo ocho millones de seguidores en una cuenta de Instagram, que perdió después de ser sancionada por publicar contenido erótico en la red social.

Abrió una nueva y en poco tiempo ya superó el millón de seguidores (1.4 millones en realidad) a punta de imágenes que exaltan su impresionante figura y sus atuendos que dejan muy poco a la imaginación.

La regiomontana es el prototipo de modelos de OnlyFans. Es voluptuosa y suele postear imágenes en vestidos traslúcidos, ajustados o en trajes de baño. Debido a que su imagen es su carta de presentación, Karely Ruiz se somete a tratamientos para mantener un cutis intacto, un minucioso cuidado de la piel, cabello siempre arreglado y maquillaje de calidad.

En cada posteo que vemos de ella, además de sus atributos físicos, hay una gran inversión de todo lo mencionado anteriormente. Sin embargo, hay una Karely Ruiz antes de la fama de Instagram, redes sociales o plataformas de Internet. La modelo fue una señorita común y corriente. Las fotos que comparte el sitio Debate muestran la enorme diferencia entre las dos versiones.

El antes, aunque se note que sí es Karely y en realidad siempre ha sido una mujer hermosa, parece otra persona porque no hay la producción de lo que vemos ahora.

Karely Ruiz

Recientemente Karely se hizo notar gracias a sus acciones colaborativas en el municipio Orizaba, por los incendios en Veracruz. La modelo apareció brindando ayuda social a los afectados. Dicho gesto hizo que muchos vieran a la modelo como una servidora pública. Los comentarios en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram estuvieron llenos de agradecimiento por este maravilloso gesto, que no es común en las estrellas de la actualidad.

Fue tan impresionante la acción, que a Karely la compararon con una política o una servidora pública en cargo. Algunos le propusieron que le queda bien esa labor y que lo debería considerar.

Sin embargo, Karely Ruiz respondió con mucha gracia que no está interesada en ese tipo de actividades. “Oigan relájense. No porque done y haga cosas buenas significa que quiera entrar en la política hahahaha. Mis respetos, pero nooo. Lo mío es mover las nal*as”, dijo la famosa modelo de OnlyFans.