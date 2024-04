¿Se tomó unas pastillas milagrosas? Angélica Vale aclara cómo hizo para bajar de peso tan rápido

Angélica Vale sorprendió a su público tras su dramática pérdida de peso, que se mostró a finales del 2023. Según lo que la misma actriz y comediante cuenta, logró perder 44 libras gracias a un tratamiento médico y el uso de una aplicación que le permite hacer un seguimiento de su ingesta de alimentos.

Sin embargo, en las redes sociales y algunos medios de comunicación comenzaron a aparecer promociones de unas supuestas pastillas milagrosas para bajar de peso, y usan una imagen de su antes y después.

Engañan a la gente con la venta de un antídoto supuestamente efectivo invadiendo la privacidad de la misma Angélica, ya que ella no autorizó que usaran su imagen para vender un producto que ella nunca consumió.

¿Cómo rebajó Angélica Vale?

No hay secreto. Lo primero que recomienda Angélica Vale es ir a un endocrinólogo para poder actuar sobre las hormonas.

“Yo estoy recomendando que vayan con endocrinólogos. Todas las mujeres que tuvimos hijos, o que nos estemos acercando a los 50 vayan con un endocrinólogo, porque luego las hormonas están jugando en tu vida y no te enteras”, dijo la actriz.

“Y entonces crees que pues porque te comes media lechuga es normal subir de peso, que era lo que me estaba pasando a mí. Yo llevaba nueve años tratando de bajar de peso. Nueve que es la edad de mi hijo, porque sí me pusieron muchas hormonas en mi embarazo con mi hijo y entonces no lograba yo bajar, no había forma, o sea, bajaba 10 libras y ya. No seguía”, destacó.

Entonces, un tratamiento hormonal fue lo que destrabó ese estancamiento que estaba sufriendo.

“Para mí, la idea de la dieta no funciona. Bueno, a mí no me funcionó. Ahí te das cuenta de que hay cosas que crees que no te engordan y que tienen muchísimas calorías. También te ayuda a organizarte y controlarte, porque no te puedes salir de tu presupuesto calórico”, señaló.