Lucía Méndez dice que Juan Gabriel la llamó por teléfono

Lucía Méndez fue blanco de críticas al saberse que en la segunda temporada del reality “Siempre Reinas”, contó que el mismísimo Juan Gabriel la había llamado por teléfono para pedirle ayuda.

La actriz y cantante afirmó que recibió varias llamadas de un número desconocido, pero al principió no contestó porque no suele responder llamadas de números que no tiene almacenado en su agenda.

Sin embargo, debido a la insistencia, Lucía Méndez respondió la llamada y se quedó atónita al reconocer la voz al otro lado de la línea, pues afirma que era igual a la de Juan Gabriel.

Lucía Méndez acepta la posibilidad de que pudo haber sido una broma

“Yo me despierto con una llamada que decía número desconocido. Entonces no hice caso. Y me volvió a marcar. Contesto: ‘bueno’. ‘Hola, mija, ¿cómo estás?, jajajaja’. Y dije ‘es Juan Gabriel’. Entonces, después me dijo ‘me tienes que ayudar’, y colgó. Yo, muda, en shock…”, relató Lucía Méndez en el programa “De primera mano”.

En esta entrevista la protagonista de “Tres veces Sofía” detalló que recibió la llamada casualmente cuando se encontraba grabando “Siempre Reinas 2″, por lo que se estima fue a mediados o finales del año pasado.

Lucía Méndez comentó que probablemente haya sido víctima de alguna broma, por un comediante o imitador de voces, no obstante, hasta no confirmarlo cree que sí pudo haber sido Juan Gabriel, ya que hablaba igual a él.

'Juro que era su voz' ¡#LucíaMéndez asegura que el fallecido #JuanGabriel LE MARCÓ por teléfono! ¿Fue real o se trató de una broma?#DePrimeraMano👌:https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/F5jNwspFzA — De Primera Mano (@deprimeramano) April 4, 2024

Lo curioso es que no sería la primera famosa en asegurar haberse contactado con el Divo de Juárez, pese a que falleció en 2016, y a incentivado la teoría de que pudo haber fingido su deceso.