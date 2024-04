“La aceptación es la parte más fea”: Imelda Garza cuenta cómo vive la muerte de Julián Figueroa a un año de su partida

Imelda Tuñón Garza, viuda de Julián Figueroa atendió el llamado de los medios de comunicación para expresar cómo ha hecho para seguir adelante, después de la muerte de su esposo hace exactamente un año.

Con Julián, Imelda tuvo a su único hijo, José Julián, quién se convirtió en el motor que le da fuerzas para levantarse de este golpe tan impactante. En una entrevista exclusiva de TV y Novelas, Imelda cuenta los detalles de cómo ha sido ese proceso de 12 meses sin el amor de su vida.

Relata que los primeros meses, los que fueron de shock, los califica como los más fáciles en comparación con los siguientes, ya que la aceptación de que Julián ya no está ha sido lo más terrible. El hecho de caer en cuenta de que ya no tiene a su esposo ha sido un terrible golpe de realidad.

“Esta etapa es la más dura porque es cuando empiezas a despertar, a sentir la ausencia, te das cuenta de que ya no está, creo que es la aceptación y es fea, estamos en la etapa más fea”, dijo Imelda a TV y Novelas.

“Mi tía (Maribel Guardia) y yo nos hemos enfocado en el trabajo para distraernos un poco de todo porque han sido muchas cosas y el año ha sido muy pesado; trabajar sin duda a mí me ha ayudado muchísimo, también el hecho de que esté José Julián conmigo, él me impulsa para seguir adelante, para hacer mis cosas y no quedarme encerrada, distanciada del mundo, que a la mejor es lo que hubiera hecho cualquier persona, pero yo no podía, mi niño entró a primaria y tenía que estar con él”, añade en la entrevista.