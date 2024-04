Acusan a Ariana Grande de plagiar un tema de Luis Miguel

Ariana Grande regresó a la industria musical después de una ausencia de cuatro años con un nuevo álbum llamado ‘Eternal Sunshine’, donde aparentemente plagio un tema de Luis Miguel.

El nuevo proyecto musical de la artista estadounidense salió el pasado 8 de marzo, sin embargo, no es hasta ahora que algunos usuarios se han percatado que la canción “Don’t wanna break up again”, sería una copia de “Dame”.

Algunos fans de Luis Miguel han comentado que el cantante debería demandar a Ariana Grande, pues las melodías en ambas canciones, en particular en el coro, son similares.

¿Cómo plagio Ariana Grande a Luis Miguel?

De acuerdo con lo que han expuesto algunas personas en las redes sociales, el plagio no sería en la letra de las canciones sino en la melodía del coro, que suenan muy similares.

Sobre todo, en la parte en la que Ariana Grande canta “I don’t wanna fuck with your head”, que suena muy parecido a como Luis Miguel dice “Dame alguna prueba de amor”.

No obstante, las letras de “Don’t wanna break up again” y “Dame” no son parecidas, de hecho, el ritmo pop presente en el tema del ‘Sol de México’ fue muy usado en los ochenta y noventa.

Esta canción de Ariana Grande se parece a una de Luis Miguel 🤣 #EternalSunshine #ArianaGrande pic.twitter.com/t8VLOeJJXC — Pico Navarro (@PicoNavarro) March 8, 2024

Por lo que Ariana Grande no plagió a Luis Miguel como exclaman algunos, además, la cantante estadounidense suele usar samples de canciones para reversionarlos, pero ahí no entra el tema del plagio, pues ambas canciones tienen significados diferentes.

A Shakira le ha pasado lo mismo al usar fragmentos de melodías en sus temas y la han acusado de plagio.