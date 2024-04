La verdad de los presuntos señalamientos de acosador que pesan sobre Pedro Sola

Todos los que conocen a Pedro Sola saben que el presentador destaca por sus formas polémicas para abordar los temas que tratan en Ventaneando. Sin embargo, nunca antes lo habían señalado de ser un acosador o abusador.

Ahora, en unas delicadísimas declaraciones, Gustavo Infante lo acusa de dichas actitudes, que supuestamente habría tenido con hombres. De ser ciertas, el rival televisivo de Pedro Sola podría estarlo metiendo en un problema legal. Y si son falsas, él mismo se estaría metiendo en un lío, por difamar a otras personas.

Lo cierto es que Gustavo Infante lo señala de acosador, según estas declaraciones que cita el portal Milenio.

“No lo soportó. Me parece un viejito amargado, pesado, insoportable el pinch* viejito y habla mal de la gente. A parte es un acosador de hombres. Yo tengo compañeros de que Pedrito se los ha acosado, a parte es vecino de mi mamá en Polanco, entonces me lo he encontrado un par de veces ahí en la tienda que está enfrente de su casa, a lado de la casa de mi mamá. Me parece insoportable”, dijo Infante.

Hacer una crítica de moda es una cosa, opinar sobre un episodio del mundo del entretenimiento con frases subidas de tono, son hasta cierto punto aceptables. Pero tildar a alguien de acosador es mucho más delicado.

Pedro Sola no se ha pronunciado a estos delicados señalamientos que no sólo atentan contra su imagen, sino también contra su integridad legal.