¿Fofo Márquez es buscado por la policía de Estados Unidos?

Fofo Márquez se convirtió en uno de los jóvenes más buscados en redes. Después de que el influencer golpeara a una mujer en un estacionamiento del Estado de México y fuera detenido por autoridades mexiquenses, el creador de contenido fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.

Pese al esfuerzo de sus abogados, el hombre sigue en prisión e incluso ya pidió clemencia: “No quiero morir en la cárcel, ya hay un precio por mi cabeza”. Ahora, los internautas se encargaron de revivir las fotos en las que se ve cómo el joven de 25 años sonreía tras su captura.

¿Fofo en una cárcel de Estados Unidos?

El tiktoker, antes de su arresto, solía subir videos polémicos y entre todo su material se comenzó a popularizar el momento en que el hombre confesó la agresión a un policía norteamericano : “Si en estos días no ven nada de mí es porque a lo mejor me deportaron o me encuentro en una prisión de Estados Unidos acabo de hacer algo que no debí haber hecho”, dijo el ahora detenido.

El fofo Márquez se creía bien verguita, en este video presumía haber golpeado a un policía de EEUU “Aquí en Estados Unidos no es como en México que la haces y no te pasa nada”, decía.

Hoy hasta se quiere hincar para pedir clemencia en Barrientos. pic.twitter.com/5wvNUBSgni — Chesperrito (@Chescan4) April 10, 2024

“Resulta que llega un policía hablándome en inglés, yo hablo muy poco inglés, entonces me comencé a forcejear con él. Agarré, le hice una llave y me eché a correr. La verdad estoy un poco preocupado porque acá en Estados Unidos no es como México que la haces y no te pasa nada”, fue la historia que dio el youtuber.

Pese a lo dicho por Fofo, no hay algún documento que valide lo narrado por el influencer, quien enfrenta un cargo más grave del que fue acusado en su inicio. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 100 mil reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Y en Barrientos tssss…..”, “Eso es mentira, a ningún policía de Estados Unidos te le escapas con una llave jajajaja que no se te ocurra ponerles un dedo encima por que de la nada aparecen 20 más de la nada” o “¿Donde le puedo mandar un celular al chavo para que grabe sus videos virales desde la celda?”.