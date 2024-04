Una rivalidad inesperada: Patricia Corcino se enfrenta a Maripily después de que la boricua regresara a Tierra

Las imágenes de la alegría que demostró Maripily Rivera, cuando vio a Patricia Corcino ingresar a La Casa de los Famosos 4 quedaron en el olvido. Esa hermandad, que venía relacionada a que ambas son puertorriqueñas, parece haberse roto con el regreso de Rivera al Cuarto Tierra.

Patricia llegó a La Casa de los Famosos 4 en un momento complicado para Maripily, porque estaba en plena salida del Cuarto Tierra por peleas con Ariadna, Romeh y con Lupillo. Debido a que la relación entre este cuarto se había roto, las boricuas se hicieron fuerzas durante al menos tres semanas.

Sin embargo, la salida de La Divaza sensibilizó a Maripily, pues esta decidió hacer las paces con Tierra y regresar al cuarto con el que inició en el reality de Telemundo.

A Patricia, claramente, no le gustó. Y Maripily, sin que le preguntarán nada, le quiso aclarar las cosas. Pero lo que hizo fue desatar fricciones con su amiga por la manera en la que se dijeron las cosas.

“No me gusta tu actitud, entiendo que debes de tener tu personalidad propia. Yo no he sido ninguna mal agradecida, todo lo contrario. Lo sabes muy bien, cada vez que te quiero decir algo siempre quieres decir otra cosa, respeto tú conmigo, porque no te he hecho absolutamente nada. Yo tengo derecho a perdonar”, le dijo Maripily, según reseña Telemundo Puerto Rico.

“Uno perdona, pero no traiciona”, le respondió Patricia de manera imponente.