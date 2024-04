Ex de Maite Perroni pide perdón tras el vergonzoso video que lo expone intentando besar a una mujer por la fuerza

Christian “Koko” Stambuk sigue en el medio de la polémica por su vergonzoso comportamiento del domingo, durante el evento Fiesta de la Vendimia de Casablanca, en Chile. El reconocido cantante, que actualmente es vocalista de Glup, intentó besar a la fuerza a la conductora Melina Noto.

Un video que se hizo viral desde el mismo domingo en la noche, lo muestra agarrando el rostro de la presentadora con sus dos manos, y forzándola a darle un beso en los labios. El tema se mantuvo en las tendencias de las redes sociales durante toda la semana, y diferentes medios de su país recriminaron esta acción.

Koko Stambuk y Melina Noto, Instagram @chacabucotvcasablanca

Ahora, según reseña la revista Quien, el mismo Koko Stambuk, exnovio de Maite Perroni, pide disculpas a través de un video que posteó en su cuenta de Instagram oficial.

“Quiero, en este video, pedir una gran disculpa a Melina Noto por lo que pasó este domingo en Casablanca. Este no es un video de justificación, no es un video para normalizar las cosas; es un video de disculpa por las cosas que pasaron. Jamás me atrevería a cuestionar el sentir de una mujer y menos de una persona. He pensado mucho en qué decir, realmente, y creo que no me queda nada más que admitir que cometí un error. Creo que todos somos seres humanos y todos, a veces, hacemos cosas que no están bien”, dijo el vocalista, según reseña la revista Quien.

“En la deconstrucción de una sociedad en la que fui criado, obviamente, hoy voy comprendiendo cosas; voy creciendo, voy entendiendo que hay cosas que normalizamos y no están bien, y me hago cargo de ellas. Me hago cargo de mi error; me hago cargo también de las consecuencias que puede tener mi error, legales, también con mi banda y con la gente que quiero. Y por supuesto, tratando que eso ayude a que estas situaciones no se den más, no se normalicen”, añadió.