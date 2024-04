Lucía Méndez presenta el show ‘Vedette’ y será la estrella del espectáculo

El show ‘Vedette’ se sigue posicionando como uno de los espectáculos de cabaret más atractivos de México. Su combinación entre la danza, el humor, el canto y el talento del elenco brindan una experiencia única que de seguro te gustaría disfrutarla.

Recientemente, se dio a conocer la noticia de que Lucía Méndez será la estrella del show musical. “Me siento muy contenta porque me da la oportunidad de estar más cerca de mis fans. Me han arropado mucho, lo que me hace sentir muy bien, le estamos echando muchas ganas y poniendo todo el corazón. Voy a estar seis semanas, pero si me gusta no me voy”, contó la cantante.

En ese sentido, junto a la producción reveló ante la prensa que no descartan la oportunidad de realizar una gira por el interior de México y el extranjero. Así mismo, la también actriz dijo que a través de este concepto, interpretará los temas: Enamorada, Castígame, Señora Tentación y Se Acabó.

“Queremos viajar juntos con este gran espectáculo, podemos ir a toda la provincia, viajar a Estados Unidos y quiero ir a Italia. Van a ver qué bonito está, y el talento que hay. La energía que se contagia porque todos son positivos y esto me da una mayor confianza. Quiero que este espectáculo vaya por el mundo”, señaló.

Cabe resaltar que su debut será el próximo 3 de mayo, y sólo se estará presentando por tres semanas.

Lucía dice que Juan Gabriel la contacto por llamada

Por otra parte, Lucía fue cuestionada sobre una supuesta llamada que recibió por parte de Juan Gabriel, al respecto comentó.

“En el momento en el que él me habló yo me quedé en shock, inclusive ese día en no podía ni hablar. Fue algo extraordinario de mi vida y estaba muy desconcertada, tuve un descontrol emocional porque para mí Juan Gabriel fue algo muy importante, me regañaba porque no le gustaban mis novios y me dio diversas canciones. Tuve tanta convivencia con Juan Gabriel que cuando me habló, yo les juro que sentía que era él”, reveló.

Finalmente, confesó que según el ‘Divo de Juárez’ le dijo en la llamada “Me tienes que ayudar”, sin embargo ella asegura que aún no sabe si es real, o alguna imitación perfecta del cantante.