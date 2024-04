Yahir envía mensaje de cumpleaños a su hijo Tristán luego de la polémica

El nombre de Yahir se convirtió en tendencia desde hace varios días luego de hablar abiertamente de la relación que mantiene con su hijo Tristán, además del proceso por el que atravesaron para ayudarlo con sus adicciones; asimismo, luego de que sus declaraciones se volvieran virales en redes sociales, tomó un espacio para felicitar al joven artista en su cumpleaños.

Después de que el exconcursante del programa de ‘La Academia’ revelara su experiencia al intentar tratar las adicciones de su hijo, Tristán ofreció un par de entrevistas para dar su versión, revelando que desde hace tiempo la relación con su padre se rompió, pero no descartó la posibilidad de una posible reconciliación.

“Todo pasa por algo, estoy agarrando lo mejor de esto, él me está convirtiendo en un hombre inconscientemente, pero le doy más mérito a mi esfuerzo. Igual yo podría quejarme y ser un junior, pero a mí eso de pedir dinero no me late para nada, a mí me gusta chambear”, comentó.

Yahir / Tristán El cantante mantiene una relación lejana con su hijo mayor. (Instagram (@yahirmusic) / (@tristan_gss))

Yahir envía mensaje de cumpleaños a su hijo Tristán

En medio de la polémica que ha surgido por el distanciamiento entre Yahir y Tristán, además de los rumores de un posible romance con Carlos Rivera, el intérprete de “Llegaste a mi vida” envió un mensaje a varios de sus seres queridos, entre ellos su hijo, con motivo de su cumpleaños número 26.

“Este día siempre ha sido especial para mí, ahora un día de nostalgia. De recuerdos. Mi abuelo estaría cumpliendo 98, mi abuela 92, Tristán hoy está cumpliendo 26. Y mis abuelos de casados cumplirían 72 añotes. Siempre están en mis pensamientos, pero hoy alm”, escribió desde su cuenta de Instagram.

Pese a que Yahir lleva más de un año sin comunicarse con Tristán, el cantante hizo evidente su amor y deseos para su hijo, con el objetivo de evidenciar que espera que la situación mejore con el tiempo.

Yahir responde a rumores de un supuesto romance con Carlos Rivera

Tras la polémica que se mantiene latente en redes sociales, Yahir ofreció una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, en donde habló de los rumores que han surgido, señalando que con Carlos Rivera siempre ha existido una amistad, por lo cual intenta ignorar todos los comentarios que puedan perjudicar sus carreras.

“Hace muchos años no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá, ya sabes, lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, como lleva su carrera. Hace tiempo que no lo veo, la verdad. A mí me vale madres y que hablen lo que quieran”, comentó.

El cantante de 45 años recalcó que todo se trata de comentarios falsos de parte de personas que intentan dañar su imagen, pero que intenta enfocarse en su carrera para seguir involucrándose en proyectos importantes, ya sea dentro de la industria musical, en la televisión y teatro.