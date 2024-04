“Nunca nos fuimos pero ustedes coders tampoco”, CD9 regresa con varias sorpresas

Tras seis años de ausencia, la boy band mexicana CD9 conformada por Freddy Leyva, Alan Navarro, Jos Canela, Bryan Mouque y Alonso Villalpando está de regreso con nueva música y un tour.

¡TENEMOS NUEVA FECHA!



30 DE AGOSTO - 'THE LAST PARTY' @ArenaCdMexico



VENTA DE BOLETOS, MAÑANA, 18 DE ABRIL POR @SuperboletosMx Y EN TAQUILLA pic.twitter.com/YAtIyGrOpN — CD9 (@CD9) April 17, 2024

Fue en 2013 cuando CD9 hizo su debut con el sencillo ‘The Party’ y desde ese momento lograron posicionarse como la boy band mexicana más grande hasta ahora, ofreciendo más de mil conciertos por todo el mundo, sin embargo, en 2019, Jos Canela tomó la decisión de abandonar el grupo para concentrarse en su carrera como solista, más tarde Freddy Leyva siguió sus pasos y tras varios años de inactividad, en marzo de 2021 anunciaron su separación.

Y tan solo tres años más tarde, en 2024, sorprendieron a sus coders, como se le conoce a sus fans, con el anuncio de su regreso pero eso no fue todo, puesto que dieron a conocer que ofrecerán un concierto en la Arena CDMX el próximo viernes 19 de julio, mismo que se agotó en menos de una hora, “La noticia del sold out nos tomó por sorpresa, empezamos con esto desde meses atrás y teníamos nervios porque no sabíamos cuál sería la respuesta de la gente y el hecho de agotar el show en 60 minutos nos remontó a nuestro primer show en el Teatro Metropólitan y el hecho de haber logrado un sold out en menos tiempo y en un lugar más grande, es increíble”, compartió Jos Canela durante una conferencia de prensa. Añadiendo a esto, y tras la respuesta del público, dieron a conocer que darán un segundo show en el mismo recinto el viernes 30 de agosto.

CD9 está conformado por Freddy Leyva, Alan Navarro, Jos Canela, Bryan Mouque y Alonso Villalpando. / Foto: Marisol Argumedo

Por su parte, Alan Navarro mencionó que el recibimiento del público lo tomó por sorpresa y agregó que será el mejor show de CD9 hasta ahora, “Será inolvidable y lleno de amor entre nosotros y los fans”, añadiendo a esto, Freddy Leyva dijo que será un show que tendrá todos los éxitos del grupo, sin dejar de lado los artistas invitados que tendrán, mismos que se irán revelando en las próximas semanas, “Siempre hemos agradecido el apoyo de la gente y siempre se siente el apoyo. Será un homenaje a esa época de la que todos fuimos parte”, añadió Alonso Villalpando.

@cd9 Tuvimos guardado el trend de Get Dumb en el draft por mucho tiempo 🤣🤣🤣🤣🤣@Alan Navarro @Jos Canela @Bryan Mouque @Freddy Leyva @ALONG ♬ Get Dumb (feat. Crayon Pop) (English Version) - CD9

Tras este encuentro con la prensa, Publimetro México tuvo la oportunidad de entrevistar a la agrupación donde dieron a conocer más detalles de este regreso, “Estamos ansiosos, sorprendidos y emocionados porque tenemos una gran responsabilidad con este gran regreso pero estamos llenos de energía”, dijo Bryan Mouque.

Por otro lado, el quinteto compartió que no fue algo que se planeara, simplemente se dio de manera natural pero la inquietud se despertó a partir del aniversario de CD9 del año pasado, “Sentimos que no hubo una despedida como tal y quisimos darles ese final que la gente esperó y todo pasó muy rápido. Siempre estuvimos en contacto tenemos un grupo de WhatsApp y al final pasó y sentimos que la gente ha reaccionado muchísimo mejor de lo que esperábamos”, comentó Jos Canela.

Y aunque no compartieron más detalles, dejaron entrever los planes que tienen para lanzar un disco este año sin dejar de lado que les gustaría embarcarse en una gira o tour por varios estados de la República Mexicana, al igual que en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Para dichos shows también les gustaría mostrar sus proyectos en solitario, “Estamos en el proceso de armarlo y queremos seguir logrando cosas en la música y eso nos puso con las expectativas muy altas para darles un show de la calidad que se merecen y estaría padre meter algo de lo que individualmente tenemos nosotros pero queremos que sea sorpresa así que no daremos más detalles”, puntualizó Freddy Leyva.

Ve la entrevista que le hicimos a CD9: