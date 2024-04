Maite Perroni dice la verdad sobre el incidente en una galería de arte y si realmente pagó “una millonada”

Diferentes medios de comunicación se hicieron eco de una información revelada en el programa de televisión, Ventaneando. Supuestamente, Maite Perroni ingresó a una galería de la Ciudad de México y, sin querer, había roto una costosa galería de arte, por lo que los empleados supuestamente le hicieron pagar el valor y después la habrían corrido del lugar.

“Nos enteramos que hace unos días asistió a una galería de arte en la Zona Rosa, aquí en la Ciudad de México, donde había piezas muy ‘nice’, carísimas, finísimas. Resulta que estaba viendo una, de pronto se mueve y madres, tira una y se mueve para acá, y madres que tira otra”, informó el reportero del programa mencionado, Ricardo Manjarrez., según reseña la revista Quien.

“La hicieron comprar, la obligaron a pagar. Rompió tal cantidad de piezas que le dijeron ‘señora, debe 20 mil pesos y la invitamos a que se retire”, dijo el reportero, sobre lo que supuestamente le dijeron a Maite Perroni.

Ante el revuelo que se armó en las redes sociales y la cantidad de medios que levantaron esta información, la misma cantante y actriz, de 41 años, aclaró lo que realmente sucedió.

“Estaba yo en una tienda de antigüedades y de pronto abrí un libro y se cayó una pieza de cerámica. Nadie me obligó a pagar nada. Yo me ofrecí a pagarlo con todo gusto porque yo no quería que nadie asumiera la responsabilidad de algo, y mucho menos los empleados de la tienda”, contó la integrante de RBD.