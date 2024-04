¿Bellakath prepara tiradera para Yeri Mua?

En los últimos días, Bellakath y Yeri Mua se convirtieron en dos de las cantantes más populares; tras protagonizar una pelea en redes sociales, las intérpretes del género urbano decidieron dejar todo en el pasado y continuar con su vida, pero ¿esto pasó?

Pese a lo antes descrito, se comenzó a popularizar la presunta ‘tiradera’ que prepara Katherinne Huerta hacia la nacida en Veracruz. Fue mediante una transmisión en Instagram que los seguidores de la cantante pudieron escuchar un poco del próximo tema: “Sé que no me tira, pero tiene miedo” o “que soy la reina de todo el perreo” fueron algunos de los adelantos que dio Bellakath.

Pelea entre Bellakath y Yeri Mua

Uno de los temas más buscados fue la filtración del video en el que se ve a Yeri Mua. Sí, la exparticipante de Enamorándonos filtró un video de Yeri el cual subió exclusivamente a Close Friends: “Hoy uno de esos días en los que digo ‘Verga. No mames’ y encima tengo que grabar una serie que me tiene hasta la madre. Neta, no sé cómo le voy a hacer para aguantar, o sea, me voy a fumar todos los pinches porros que tengo porque a la verga; encima tengo que soportar a gente que me cae de la verga. Mi papá, le estoy diciendo que me siento mal y él me está hablando de contactos, mi mamá ignorándome como siempre. Ya estoy hasta la verga, lo que más me surra es que de las personas que esperas que te apoyen nada más se hacen pendej*s, pero ya”.

Yeri emitió otro video en el que le hablaba directamente a Bellakath: “No es jugar limpio. Por qué no mejor subiste algo de tu trabajo, creo que alguien que es la número uno no hace eso. Eso es caer muy bajo”, dijo la cantante.

Hasta el momento, la filtración de la nueva canción suma más de cinco millones de reproducciones en diversas redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “ni bellakath, ni yeri mua, la única reina es Ivy queen y la que soporte”, “si yeri hace colaboración con tokischa la mandan a llorar jaja”, “yeri mua y j Balvin” o “Yeri Mua la verdadera: Hablan de mí y los revivo”.