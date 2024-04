¿Madonna no es Team Infierno? Wendy Guevara no logró impresionar a la ‘reina del pop’

¡Ni la topa! Lo que parecía un cuento de hadas para Wendy Guevara, comienza a convertirse en pesadilla. Resulta y resalta que la ganadora de “La Casa de los Famosos México” fue la gran invitada al tercer concierto de Madonna en la Ciudad de México (de la gira “The Celebration Tour”) y aunque ya pasaron varias horas del crossover entre la cantante y la influencer, tal parece que la ex integrante del “Team Infierno” no fue del agrado de la reina del pop y aunque la perdida comenzó a seguir a Madonna en Instagram (hasta antes del concierto no lo hacía), la reina del pop no le regresó el “follow” como suele suceder cuando dos celebridades se conocen (y se caen bien). Caso contrario al actor (y galán) Alberto Guerra, quien es uno de los “552″ privilegiados en el mundo, a los que sigue la cantante de “Like a Virgin”, en la red social de Mark Zuckerberg... ¡Y la queso!

¡Ya siéntese señora!

Por si no fuera suficiente con el desplante en las redes sociales, en el escenario las cosas no fueron distintas y es que se ha viralizado el momento en el que Madonna (con semblante molesto) toma del brazo a Wendy para regresarla a su lugar, cuando intentó robarle el show. Como parte de su espectáculo, la cantante ha invitado a celebridades en todo el mundo a participar en su espectáculo, calificando a sus bailarines mientras realizan una pasarela cuando ella está interpretando “Vogue”. (Haciendo una especie de “RuPaul´s Drag Race”, dentro del show).

En su turno, el pasado 23 de abril en la Ciudad de México, Wendy intentó desfilar junto a los bailarines, provocando que el show se saliera de control durante unos segundos. Internautas han criticado la actitud de la leonense e incluso otros recordaron la famosa anécdota de Lucía Méndez en la que no se quería parar en un concierto de Madonna y ahora Wendy, ¡no se quería sentar! Casualmente ambas artistas son originarias de León, Guanajuato. ¿Tendrá algo en contra de la tierra de José Alfredo Jiménez?

¿A quiénes sigue Madonna en Instagram?

La selecta lista de famosos latinos a los que Madonna dio el visto bueno para que puedan comunicarse con ella en privado, incluye a estrellas mundiales como Peso Pluma, Anitta, Rauw Alejandro, Bad Bunny y recientemente, su nuevo mejor amigo Alberto Guerra. Faltan dos conciertos para que se terminen las que podrían ser las últimas presentaciones de la cantante en nuestro país ¿Quiénes serán los otros dos invitados de la artista? ¿Lograrán convencerla? Lo más importante es que sean quienes sean, deben seguir al pie de la letra las instrucciones de la reina.