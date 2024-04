Tierra se derrumba: así fue la reacción de Maripily y Romeh tras la salida de Clovis de LCDLF

Las repercusiones de la salida de Clovis Nieow, de La Casa de los Famosos 4, no dejan de aparecer en las redes sociales. Sus fans están muy tristes y se sienten representados en la reacción de los únicos dos sobrevivientes que quedaron en el Cuarto Tierra: Rodrigo Romeh y Maripily Rivera.

Ambos concursantes quedaron devastados con la salida de Clovis y no se guardaron ni una gota de sentimiento al expresar su tristeza por la eliminación, para muchos inesperada.

Rodrigo Romeh comenzó a deambular por la casa. Caminaba, en silencio, con una cara de pesar por la salida de Clovis. Llegó a la cocina y Melaza lo consoló un poco. Después habló con Alana y le preguntó cómo había visto a Clovis, ya que ella fue la última en verlo antes de que se revelara la decisión del público.

Mientras que Maripily lloraba completamente desconsolada, como nunca antes se había visto a la puertorriqueña en lo que va de programa.

A pesar de la polémica por los señalamientos de fraude, el mismo actor acepta la decisión y durante una de las galas analiza los errores que pudo haber cometido y que lo llevaron a perder el premio mayor de quedarse con La Casa de los Famosos 4.

“Yo no me imaginaba que iba a salir, pero las cosas pasan por algo y esto agradecido con el público que me hizo llegar a esta instancia”, dice Clovis en referencia a que estuvo a 4 semanas de ganar La Casa de los Famosos 4.

Cuando le preguntan sobre cuál fue el error que cometió, Clovis responde desorientado y cuenta detalles de las diferentes estrategias que se le pasaron por la cabeza en varias de las etapas determinantes del programa.