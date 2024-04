El hijo de Mayela Laguna está recibiendo terapia para reencontrarse con Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna reveló que le volvieron a asignar una nueva fecha para hacerle la prueba de ADN a su hijo y a Luis Enrique Guzmán y finalmente confirmar si es su hijo o no.

Como bien sabemos, el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán expuso que le había hecho una prueba de ADN a su supuesto hijo en el exterior y confirmó que no era suyo.

No obstante, Mayela Laguna afirmó que esa prueba era falsa y si él quería volverla a hacer, tendría que hacerlo por la vía legal, no obstante, en la primera fecha que iba a realizar la prueba, no se presentó porque su hijo tuvo que ser hospitalizado por enfermedad.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán tienen prohibido revelar a la prensa la nueva fecha de la prueba de ADN

En vista de todo el revuelo que se armó ese día con la prensa, la justicia determinó que, para salvaguardar el bienestar del menor Apolo, les prohibió a Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán compartir la fecha que deben realizar la prueba de ADN con la prensa.

Así lo contó Mayela Laguna a las cámaras de “Ventaneando”, además compartió que su hijo se encontraba recibiendo terapia para prepararlo para el inevitable reencuentro que tendrá con su figura paterna.

La expareja de Luis Enrique Guzmán comentó que Apolo cada vez pregunta menos por su papá, de hecho, el día que lo llevó al hospital fue cuando más preguntó por él y ni siquiera se presentó para verlo un rato.

Pati Chapoy comentó que le parecía extraño que un niño de cuatro años recibiera terapia pues considera que era demasiado pequeño para entender lo que está pasando en su vida, aunque sus compañeros le dijeron que sí le pegará no ver a su papá.