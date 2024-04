Wendy Guevara le dio “unfollow” a Madonna ¡No soportó los desplantes de la reina del pop!

No soportó

Una semana le duró el gusto a Wendy Guevara de ser “amiga personal” (como diría Niurka) de Madonna (y de estar en todos los cumpleaños de sus hijos). Apenas hace siete días las redes sociales festejaban por todo el ciberespacio que la integrante de “Las Perdidas” había volado desde París, Francia hasta la Ciudad de México para realizar la que se suponía iba a ser la colaboración más importante de su vida.

Una sola cosa se le pidió que hiciera a la ganadora de “La Casa de los Famosos México”, cuando estuviera junto a la diva de la música pop; que se sentara en uno de los dos bancos que había en el escenario y que simulara calificar a los bailarines de Madonna, como hicieron Alberto Guerra y Salma Hayek. (No era tan difícil).

Pero Wendy ignoró (o no entendió) las indicaciones de la reina del pop y se se quiso hacer la “chistocita”, provocando la ira de la estrella y que literalmente fuera por Wendy y la llevara a su lugar. Dicha reacción se volvió viral de inmediato en las redes sociales desatando críticas hacia la influencer por intentar salirse del guion y querer arruinar los planes de Madonna (y la filmación que se encontraba haciendo del concierto).

Se los dijimos

En Publimetro fuimos los primeros en contarte que la participación de Wendy Guevara en el concierto no había sido vista con buenos ojos por parte de la cantante y como prueba te mostramos que no existió ninguna interacción entre ellas, en las redes sociales. Y nuestra mayor sorpresa fue cuando descubrimos que a pesar de que Wendy había comenzado a seguir a Madonna en Instagram, esta no le devolvió el follow, como sí ocurrió con Alberto Guerra.

¡No soportó!

La guerra entre las celebridades tuvo otro round cuando te dimos a conocer que Madonna no solo no invitó a Wendy Guevara a su fiesta privada en Soho House México, sino que omitió a la influencer en el recuento que hizo en sus historias y videos de Instagram, donde publicó a las celebridades que la acompañaron en el cierre de su gira “The Celebration Tour”, donde una vez más Wendy Guevara Brilló por su ausencia.

Ahora te revelamos que hemos podido verificar que Wendy Guevara dejó de seguir a Madonna en Instagram, a pesar de que comenzó a hacerlo cuando se reveló que la acompañaría en el show. La noticia ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, desatando una guerra entre los fans de una y de otra. ¿Será este el final de la polémica o apenas el inicio una guerra?