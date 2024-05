Gala Montes tacha a Kalimba de soberbio y le sorprende el apoyo que recibe

Gala Montes no se ha llevado bien con Kalimba desde que canceló la presentación que se supone harían juntos de una canción que grabaron y a último momento canceló.

Si bien el exintegrante de OV7 aseguró que esa decisión no la tomó él, sino su equipo de trabajo, la actriz afirma que él sí tiene el control de su carrera y toma todas las decisiones.

Entonces, Gala Montes considera que alguien empático no rompería esa clase de compromisos, porque es bien sabido lo complicado que es en el medio artístico poder avanzar y tener éxito, pero lo que más cuestiona es la manera en cómo Kalimba se lo dijo, porque siente que fue muy soberbio.

Gala Montes considera que Kalimba no es inocente

Gala Montes cree que, al ser Kalimba de una generación diferente, no quiere aceptar sus errores ni deconstruirse como persona y prefiere quedar como alguien ególatra.

También le sorprendió ver todo el apoyo que ha recibido el cantante, sobre todo en lo que respecta a las acusaciones de abuso, pues considera que hay demasiadas víctimas como para que muchos metan las manos en el fuego por él.

“Mucha gente lo defiende, lo cual me impresiona y me hace darme cuenta que estamos muy mal como sociedad, porque incluso con las víctimas que lo han denunciado, siguen defendiéndolo, entonces, yo digo que no es normal que haya tantas”, expresó Gala Montes.

La también cantante dice que algo debemos estar haciendo mal como sociedad y mucha gente sigue defendiendo a alguien que ha sido acusado tantas veces de abuso, en lugar de creerle a las víctimas.