Alfredo Adame aclara por qué no irá a la boda de su hijo: “esa familia, para mí, no existe”

Hace un par de horas, la revista TVNotas compartió la entrevista que le realizó a Alfredo Adame, en la que le preguntaron si asistirá a la boda de su hijo, que anunció su compromiso hace días.

Muy molesto el actor contestó que él no tenía hijos, dando a entender que todavía no se ha reconciliado con los hijos que tuvo con su expareja, Mary Paz Banquells.

“Para mí no existe el que se va a casar. Esa familia, para mí, no existe”, dijo Alfredo Adame y añadió: “No me interesa, yo no tengo hijos. Solo voy a las bodas de la gente que quiero, no voy a bodas de desconocidos”.

¿El hijo de Alfredo Adame no lo invitó a su boda?

Hace unos días, Alejandro Adame Banquells y su mamá, Mary Paz Banquells, le contaron a la prensa sobre la boda, así que los reporteros inmediatamente le preguntaron si su padre estaría invitado.

Para nadie es un secreto que la relación entre Alfredo Adame y su ex no acabó en buenos términos, debido a sus constantes abusos, motivo por el cual sus hijos decidieron alejarse de él también.

Se sabe que ninguno de los tres hijos que tuvo el polémico actor con Mary Paz Banquells mantiene comunicación con él y, de hecho, solo se lleva bien con su hija mayor, que fue producto de una relación anterior.

“Sin comentarios en esa parte, tenemos que planear mucho”, fue lo que le respondió Alejandro Adame Banquells a la prensa cuando le preguntaron si había invitado a Alfredo Adame a su boda, mientras que su mamá añadió que todos sus familiares habían sido invitados a la ceremonia.