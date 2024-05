¿Kunno le está tirando a Yeri Mua? Así lo creen sus seguidores por un video que publicó

Algunos usuarios creen que un video que publicó Kunno hace días fue una indirecta para su amiga Yeri Mua, a raíz de toda la polémica en la que está envuelta por hablar de Cry.

Desde hace un par de semanas la llamada Bratz Jarocha ha estado siendo fuertemente criticada por decir que su amistad con el streamer español nunca fue real, que no se benefició de ella y que tampoco la apoyó en su proceso de recuperación mientras recibía terapia, cuando antes decía lo contrario.

Yeri Mua esta noche junto a Papi Kunno y Cry. pic.twitter.com/DbBSc10XyB — Yeri Mua Stats (@YeriMuaCharts) December 29, 2023

Una buena parte de los usuarios opina que Yeri Mua ha vuelto a caer en lo mismo de siempre, en la que ataca a quien fuera en su momento un supuesto su gran amigo para quedar como víctima.

¿Qué indirectas le lanzó Kunno a Yeri Mua?

El video en cuestión del que acusan a Kunno de tirarle indirectas a Yeri Mua, es en uno donde no habla, solo pone “Mi mamá: Esa amiga tuya no me da buenas vibras”.

En la descripción del video de TikTok el influencer escribió: “Ella nunca se equivoca”. Lo subió en su cuenta el 29 de abril, desde entonces, algunos usuarios le han estado preguntando si se refiere a Yeri Mua.

“¿De quién hablamos y por qué es de Yeri mua?”; “que Yeri qué”; “¿por qué en el buscador aparece Yeri y Kunno?”, fueron algunos de los comentarios que sugieren que Kunno le lanzó una indirecta a Yeri Mua.

Esto ha sorprendido a muchos, ya que ambos son amigos y de hecho tenían planeado irse de viaje junto a Cry para celebrar el cumpleaños del streamer español, que evidentemente ya no se realizará por todo lo que ha pasado.

No obstante, a través de su canal de difusión en Instagram, Kunno les dijo a sus seguidores que no lo metieran en problemas de terceros, porque estaba en un momento de su vida en el que le da prioridad a su salud mental y no le interesa volverse a meter en conflictos. Además, que estaba planeando celebrar su cumpleaños en la playa con sus amigos y familiares.