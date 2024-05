Invadiendo la actual temporada de anime de Crunchyroll, llega la historia distópica de ciencia ficción juvenil ‘Dead Dead Demon’s Dededede Destruction’. Después de estrenarse como una película de dos partes —la Parte 1 se estrenó el 22 de marzo y la Parte 2 se estrenará el 24 de mayo solo en Japón— ‘Dead Dead Demon’s Dededede Destruction’ estará disponible para su transmisión en Crunchyroll, en más de 200 países y territorios en todo el mundo, como una versión de serie de televisión completamente nueva de 18 episodios a partir del jueves 23 de mayo a las 8:00 PM PT, con episodios que se lanzarán semanalmente con material completamente inédito nunca antes visto en los cines.

Nominado a un Premio Eisner en 2019 y reconocido por la crítica en 2018 en la San Diego Comic-Con como uno de los Mejores mangas nuevos del año, ‘Dead Dead Demon’s Dededede Destruction’se basa en la novela gráfica original creada por Inio Asano (Goodnight Punpun) y publicada por Shogakukan de 2014 a 2022 con más de tres millones de copias en circulación.

'Dead Dead Demon's Dededede Destruction' revela su fecha de estreno. / Foto: Crunchyroll

Sinopsis oficial de ‘Dead Dead Demon’s Dededede Destruction’

Con el mundo amenazado por la aparición de extraterrestres, las amigas Kadode Koyama y Ouran “Ontan” Nakagawa siguen sus vidas de preparatoria. Al crecer, descubren lo complejo que es ser adultas y que la verdadera amenaza podría no estar sobre sus cabezas.

El anime está producido por el estudio Production +h. (The Orbital Children) y dirigido por Tomoyuki Kurokawa, conocido por su trabajo en la serie PSYCHO-PASS. La composición y el guión de la serie corren a cargo de Reiko Yoshida, cuyos trabajos anteriores incluyen la serie Violet Evergarden, Liz and the Blue Bird y A Silent Voice.

El personal de producción adicional incluye la ambientación de Takaaki Suzuki (serie Violet Evergarden); el diseño de personajes y la dirección de animación principal de Nobutake Ito (INU-OH); el diseño de color de Satoshi Takezawa (Digimon Adventure); la dirección artística de Mika Nishimura (Typhoon Noruda); dirección de CG de Satoi Inami; fotografía de Takuma Morooka (Moriarty the Patriot); montaje de Masayuki Kurosawa (serie Laid-Back Camp); dirección de sonido de Takeshi Takadera ([Oshi no Ko]); y música compuesta por Taro Umebayashi (Space Dandy).

La serie está protagonizada por Lilas Ikuta (Hiro-chan en BELLE) como Kadode Koyama y ano (Memocho en [Oshi no Ko]) como Oran Nakagawa. Lilas Ikuta también es conocida como ikura, cantautora y vocalista del popular grupo musical YOASOBI, cuyas canciones incluyen el fenómeno mundial “Idol” de la serie de anime [Oshi no Ko], “Brave” de la serie de anime Frieren: Más allá del final del viaje, y “The Blessing”, de la serie de anime Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury. El multifacético actor de doblaje ano es también un artista musical cuyo notable sencillo “Chu, Tayousei” puede escucharse como uno de los temas finales de la serie de anime Chainsaw Man.

El tema original de las películas “ZeZeZeZettai Seiiki”, interpretado por ano con la colaboración de Lilas Ikuta, también formará parte de la nueva versión televisiva de ‘Dead Dead Demon’s Dededede Destruction’.

